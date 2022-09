Tutti siamo in qualche modo bugiardi e dinonesti in alcuni contesti ma alcuni individui fanno della disonestà qualcosa di estremamente radicato e totale. Vivere nell’inganno risulta essere per molti non solo conveniente, ma qualcosa di estremamente “normale”, non qualcosa che fa parte di una scelta. In qualche modo gli uomini “poco onesti”, sempre a metà tra una moralità non ben definita, sono spesso quelli che hanno maggior successo ed in senso generale, sono quelli di cui si sente parlare più spesso. Secondo lo zodiaco questi uomini sono i “meno onesti”.

Gli uomini “meno onesti” sono i seguenti, secondo lo zodiaco. Li conosci?

Scorpione

Discorso particolare per Scorpione che definisce la disonestà come una scelta, qualcosa di conveniente, una generica forma di scorciatoia che intraprende solo in alcuni casi. Ma è inevitabile che anche se si considera “capace” di distinguere l’onestà dalla disonestà, quest’ultima prerogativa prende il sopravvento quasi sempre.

Ariete

Ha una moralità distinta e precisa, ma allo stesso tempo sa come agire in modo estremamente deciso e non sempre “pulito”. E’ un bugiardo non così efficace ma è con le azioni che riesce ad apparire convincente. L’uomo Ariete è tendenzialmente un carismatico e il successo che ottiene non potrebbe concretizzarsi senza una dose di disonestà.

Gemelli

Per Gemelli è tutto moto aleatorio, la disonestà è tale solo quando è lui a considerarla tale, ma rappresenta qualcosa di “liquido”, che fa parte della propria percezione. Lui stesso non sa definirsi se onesto o disonesto, la risposta più sincera sarebbe “dipende”. Gemelli fa dell’autogiustificazione una sorta di “mantra”.