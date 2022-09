Anche se siamo considerabile una specie “avanzata” e moderna, siamo ancora tuttavia influenzati da alcune cose molto “basilari” se vogliamo, come gli oggetti lucenti, che ci restituiscono un senso di fascino e splendore, sicuramente qualcosa di simile avranno percepito i nostri antichissimi avi quando hanno avuto a che fare con i metalli preziosi. Oro, argento ed altre tipologie di metalli nobili sono state le materie prime concepite per sviluppare i gioielli fin dall’antichità, vale a dire una tipologia di oggetto originariamente concepito per un utilizzo estetico ed ornamentale, dalla funzione evocativa.

Hai mai visto questi vecchi gioielli? Potresti avere tra le mani un tesoro

I gioielli nel corso dei secoli sono divenuti sempre più raffinati e particolareggiati e con la disponibilità di gemme e pietre preziose sempre più diversificate i maestri gioiellieri e gli orafi hanno iniziato a concepire stili artistici definiti per questi oggetti. La concezione moderna del gioiello è da ricercarsi in un oggetto che deve rientrare in alcune tipologie di standard estetici e produttivi, ma non solo. Come si fa a capire se un esemplare è di valore?

In generale è importante la presenza di materie prime di qualità, quindi la presenza di oro e platino deve essere certificata da un certo grado di purezza, indicato tramite punzonatura in carati oppure sotto forma di millesimi nel caso dell’argento..

Importante anche il tipo e la lavorazione, ossia la manifattura e la manodopera utilizzate sull’esemplare, che testimonia e che certifica l’abilità impiegata al momento della fabbricazione.

E’ sempre più importante il concetto di marchio, ossia la griffe che indica la casa di produzione: in molti casi, soprattutto nei gioielli sviluppati nel corso del 20° secolo, questo concetto travalica i fattori appena sopracitati.

In generale il livello di unicità, testimoniato da sigle, numerazioni e firme particolari può portare un singolo esemplare a valere anche migliaia di euro.