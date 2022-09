La mente è qualcosa di così complicato che anche al giorno d’oggi costituisce un settore per buona parte inesplorato, al punto che i psicologi e gli psichiatri stanno giusto iniziare a “grattare la superficie”. L’instabilità emotiva ad esempio costituisce una sorta di fragilità diffusa che è estremamente comune al giorno d’oggi ma non è assolutamente facile da individuare nel fattore, nella causa scatentante. Secondo lo zodiaco esistono alcuni segni zodiacali che sono famosi per essere tendenzialmente più fragili e con maggior frequenza rispetto ad altri segni.

I segni sicuramente più fragili dello zodiaco sono questi 3!

Pesci

Spesso quasi “bistrattati” e considerati deboli in quanto “fragili”, i Pesci hanno una sorta di “arma segreta” dalla loro parte, che è l’empatia. Questa dote li porta a trovarsi in una condizione di vantaggio quando realmente utile, ad esempio quando si trovano ad essere di supporto. Pesci però, pur non “volendo”, somatizza sempre tantissimo e questo causa una instabilità emotiva.

Bilancia

Come se dovesse maneggiare un vaso delicato, il modus operandi del Bilancia è noto per essere molto cauto a non disturbare il delicato equlibrio emotivo. Questo lo porta ad estraniarsi in moltissimi casi e ciò non “fa bene” ai rapporti sociali che intraprende. Anche perchè presto o tardi si trova ad affrontare le proprie paure.

Ariete

Anche Ariete è molto fragile, ma è abbastanza bravo da allontanare questa idea per un po’. Volitivo, forte ma anche instabile, è dotato di un carattere che tradisce una grande sensibilità, ma è come se questo lo mette a disagio.