Spesso definite “distratte”, ma più generalmente assorte in chissà quali pensieri, alcune donne sono considerate ancora più complesse da giudicare e definire rispetto al più complesso e diversificato mondo femminile. La definizione “testa tra le nuvole” definisce l’indole “base” di queste personalità che raramente riescono a mantenere un livello di concentrazione senza l’ausilio di stimoli esterni, e rientrano nella definizione anche le sognatrici, coloro che “pensano molto” e le donne più profonde. Ma quali sono le donne che hanno sempre la testa tra le nuvole secondo lo zodiaco?

Le donne con la testa tra le nuvole. Quali sono secondo lo zodiaco?

Gemelli

Testa tra le nuvole? “Dipende” sarebbe meglio dire in quanto sul lavoro sono molto ligie e pronte a dare il massimo, ma fuori dal contesto professionale le Gemelli evidenziano una tendenza a “viaggiare” seppur non fisicamente tra mille pensieri. Anche perchè non sono brave ad organzizarli, i pensieri e quindi danno l’idea di essere sempre assorte.

Scorpione

Anche se possono sembrare sempre molto concrete, le Scorpione comprendono il concetto legato alla fantasia, e anche contro la propria volontà i concetti semplici non fanno per loro. Sono donne abituate a pensare parecchio, in particolare quando si sentono “sfidate”.

Pesci

Non sanno distaccarsi dal mondo “personale” che è presente nella propria mente e devono per forza di cose dimostrare agli altri che non sono così svagate e con la testa così tra le nuvole come in realtà sono. Pesci divaga anche se non ha reali motivazioni per farlo, ma è anche il bello di questa donna così profonda e sensibile.