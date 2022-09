La capacità di reazione definisce sotto molti punti di vista ciò che è capace di “scaturire” una nostra particolare reazione. Generalmente ogniuno di noi tende a “scattare” emotivamente a fronte di eventi particolari, ma esistono anche personalità che riescono a mantenere una calma encomiabile in quasi tutti i casi, oppure ancora più profondamente, non sembrano essere realmente “mossi” da alcun evento che possa smuovere il loro umore. In ambito naturale la parola “inerte” identifica un materiale che non reagisce, e questo può essere applicato anche a queste donne, che non sembrano reagire quasi a niente. Ecco le donne inerti secondo lo zodiaco!

Le donne “inerti” secondo lo zodiaco sono queste. Le conosci?

Vergine

Inerti principalmente perchè sanno sempre come mantenere il controllo al punto da non fare alcuno sforzo nel manifestarlo. La Vergine è indiscutibilmente legata ad una natura controllata anche se è sicuramente vero che gran parte delle cose che la “toccano” non sembrano smuoverla neanche un po’.

Sagittario

La Sagittario non è così distaccata ma riesce a vivere su piani differenti rispetto alla maggior parte di quelli che condizionano la maggior parte delle persone al mondo. La loro non è una scelta, ma se appaiono disinteressate è perchè lo sono, non c’è alcuna intenzionalità. Hanno una elevata statura morale ma concretamente poche cose riescono a “scuoterle”.

Bilancia

Bilancia è bravissima nel “distaccarsi” dalla maggior parte delle questioni che attanagliano le persone. Questo perchè a lei importa poco della maggior parte delle cose che vede e che percepisce, e anche gli affari che la riguardano riescono a “toccarla” meno di quanto dovrebbero.