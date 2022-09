Nessuno lo sa, ma ecco come comportarsi con la Labirintite

La labirintite è un’infiammazione fastidiosa a carico del labirinto dell’orecchio e a lungo andare può provocare anche la perdita dell’udito. In quest’articolo ti spieghiamo come comportarsi in caso di labirintite, ma anche le cause e i sintomi.

Oltre alle vertigini e nausea, che sono i sintomi principali si può andare in contro anche ad acufene e disturbi di postura.

La labirintite può verificarsi come:

singolo episodio

episodi ricorrenti che tendono a risolversi in 3-6 settimane, in questo caso si parla di forma cronica

La causa di questa patologia spesso può essere virale o batterica.

Infatti si nota che si scatena più spesso in caso di:

, che intaccano il labirinto, come quelli influenzali oppure quando si ha morbillo batteri , situazione riscontrabile maggiormente in bambini e adolescenti.

, situazione riscontrabile maggiormente in bambini e adolescenti. malattie autoimmuni

postura sbagliata

cervicale infiammata

I sintomi della labirintite

Questo disturbo ha delle caratteristiche che sono un vero e proprio campanello d’allarme, capace di far capire che non si tratta di una semplice otite. Come ad esempio le vertigini che riescono a risolversi in qualche giorno, anche se non ancora risolto tutto il problema. Eccoli in ordine:

vertigini

stordimento

perdita dell’udito

nausea e vomito

acufeni

sudorazione

malessere generalizzato

ipercapnia (aumento di anidride carbonica nel sangue)

(aumento di anidride carbonica nel sangue) nistagmo (movimento involontario dell’occhio)

Sintomi psicologici della labirintite

Oltre ai sintomi sopra descritti, spesso, il paziente può sperimentare anche disturbi psicologici che vanno a peggiorare la sua qualità della vita, già affetta dal disturbo. Fra i disturbi più comuni:

Ansia continua

Attacchi di panico con paura ingiustificata

Tremori

Respiro affannato

Tachicardia

Formicolii

Depressione

Visione distorta della realtà

Oltre a questi, molti pazienti possono presentare anche febbre e senso di malessere generalizzato.

Esami per diagnosticare la labirintite

La diagnosi medica di labirintite viene formulata dall’otorino che a seguito della visita, prescrive anche una tac o risonanza magnetica. Successivamente un test audiometrico.