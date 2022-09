Nessuno lo sa, ma ecco un metodo per profumare casa in modo rapido

Profumare casa non è difficile poiché esistono diversi espedienti che accorrono in nostro aiuto in maniera decisamente efficace e rapida. Tutti vogliamo che le nostre case abbiano un profumo fresco e invitante, ma a volte può essere difficile raggiungere questo obiettivo. I deodoranti commerciali sono pieni di sostanze chimiche tossiche e non sempre sono efficaci.

E assumere un servizio di pulizia professionale può essere costoso. Quindi cosa deve fare un proprietario di casa attento al budget? La buona notizia è che esistono diversi modi per profumare la casa senza spendere molto tempo o denaro. Ma soprattutto adottando delle soluzioni ingegnose e totalmente naturali.

Usare gli oli essenziali e il pot-pourri

Gli oli essenziali sono uno dei migliori modi per rendere la propria casa profumata. Si tratta di oli concentrati che contengono l’essenza dei fiori o dei frutti. È possibile acquistare degli oli essenziali in qualsiasi farmacia o erboristeria di fiducia. C’è una vasta gamma di oli essenziali tra cui scegliere.

Come per esempio il cedro, che rende la casa profumate come una foresta o il cipresso, una fragranza molto retrò e tradizionale. Gli oli essenziali più amati sono però la lavanda per il suo potere rilassante ed equilibrante, il limone per il suo aroma fresco e disinfettante, la melissa aromatica e anch’essa rilassante e, infine, il vetiver dall’aroma profumato e un po’ sensuale.

Il pot-pourri è una tradizionale ricetta per profumare le case. Contiene un miscuglio di erbe, fiori e altri ingredienti che danno una fragranza potente e pervasiva. Se lo tieni in un contenitore di terracotta, durerà a lungo. Vi sono molti tipi di pot-pourri, ma la ricetta base è sempre la stessa: Impastare le erbe fino a ridurle in poltiglia. Mescolare tutto fino a ottenere un composto omogeneo.

Soluzioni ingegnose per profumare casa

Far bollire nell’acqua cannella, fiori di garofano e bucce di arancia. La cannella ha un aroma molto profumato e rilassante, mentre i chiodi di garofano sono un ottimo disinfettante per l’aria. L’arancio è un aroma fresco e una miscela di queste tre erbe è un ottimo modo per rendere la tua casa profumare e disinfettare l’aria al tempo stesso.

Una delle cose più semplici da fare e che rende la casa profumata è mettere delle erbe fresche in vasi in giro per la casa. Ci sono molti tipi di erbe che si adattano bene come vasi da interrare, come i cerfoglio, il basilico e la menta. È possibile coltivare queste piante nei vasi sul davanzale e quindi utilizzarli per riempire la casa con un profumo fresco e invitante.

Fare candele profumate è un modo semplice e creativo per rendere la tua casa profumata. Inoltre, le candele che fai da te hanno un costo molto basso. Ci sono due metodologie principali per preparare le candele profumate. La prima è il metodo a immersione, che richiede una pentola d’acqua calda molto alta e sostanze come l’alcol e le gocce di olio essenziale. La seconda è il metodo a cera fusa, in cui si mescola il cotone e l’olio essenziale.