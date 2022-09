Oroscopo Branko settimana dal 12 al 18 settembre 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Branko per la settimana dal 12 al 18 settembre 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Il mese di settembre continua. Quali novità entusiasmanti o quali terribili colpi di scena avranno in serbo gli astri nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana, pubblicate nel libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana partirà molto bene. Lunedì infatti potrai andare all’arrembaggio di nuovi successi da ottenere. Mercoledì potresti incappare in qualche piccolo intoppo o ritardo burocratico. Venerdì potrai contare sul sostegno di buoni amici.

Toro

Lunedì potresti diventare molto diffidente e sospettoso. Mercoledì la Luna nel segno potrebbe suscitarti un’intensa passione: approfittane, per dare spazio ai sentimenti. Venerdì sarai coinvolto in una trattativa che si rivelerà più dura del previsto. Alla fine, però, la spunterai tu.

Gemelli

Lunedì potresti imbatterti in un incontro interessante o in un flirt emozionante. Martedì alcune ombre del passato potrebbero tornare nella tua vita e metterti di malumore. Domenica qualcuno sarà alle prese con una trattativa importante.

Cancro

Lunedì dovrai usare ma massima cautela con alcuni concorrenti, nel lavoro o in amore. Mercoledì le stelle ti aiuteranno a ingrandire la tua rete di contatti utili per il futuro. Venerdì qualcuno ti darà dei buoni consigli che non dovrai ignorare.

Leone

Come indica l’oroscopo di Branko la settimana si prospetta molto interessante. Lunedì saranno favoriti soprattutto i contatti all’estero, le relazioni internazionali. Mercoledì le stelle potrebbero avere in serbo alcuni imprevisti irritanti. Cerca di mantenere la calma. Sabato sarà una giornata all’insegna della passionalità.

Vergine

Martedì le stelle ti riveleranno nuovi, importanti orizzonti a cui guardare. Giovedì dovresti mettere da parte la tua vita pratica e dedicare un po’ di tempo all’amore, sfruttando il transito di Venere nel segno. Venerdì dovrai affrontare un rivale alquanto agguerrito.

Bilancia

Lunedì dovrai cercare di avere calma e sangue freddo, mentre discuterai con l’ex coniuge. Mercoledì la Bilancia impegnata in una ditta famigliare dovrà fare scelte importanti. Soddisfazioni in vista. Sabato le stelle potrebbero riservare alcune novità legate con un paese estero.

Scorpione

Lunedì si prospetta una giornata particolarmente proficua nel lavoro. Forse farai un passo avanti nella carriera, avrai l’offerta per un nuovo incarico importante. Mercoledì potrai contare sul prezioso aiuto dei tuoi soci e collaboratori. Giovedì l’ex deciderà di farti una sorpresa, chiamandoti.

Sagittario

Secondo le anticipazioni astrologiche di Branko la settimana inizierà alla grande. Lunedì sarai accompagnato da una profonda vogli di vincere e di arrivare lontano. Martedì potrebbe emergere un po’ di stress nel lavoro. Sii prudente. Sabato occorrerà prudenza, se nasceranno tensioni nella coppia.

Capricorno

Lunedì dovrai gestire al meglio possibili tensioni in famiglia, tra genitori e figli. Martedì le stelle ti incoraggeranno a prendere del tempo e dedicarlo all’amore, agli affetti più cari. Giovedì potrebbe arrivare un’occasione fortunata che non dovresti assolutamente farti sfuggire.

Acquario

Lunedi sarà la giornata ideale per ottenere un finanziamento importante. Martedì potresti avere bisogno di un esperto, per chiedere un parere legale, prima di fare una scelta. Giovedì si farà vivo un ex per discutere, chiarire una questione rimasta in sospeso.

Pesci

Lunedì dovrai fare molta attenzione in amore, a non diventare troppo possessivo. Martedì avrai la lucidità necessaria a valutare nuovi affari in vista del prossimo anno. Sabato la Luna in aspetto contrario ti obbligherà ad avere doppia prudenza. Dovresti riguardarti.