Oroscopo Paolo Fox domani, 12 settembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani lunedì 12 settembre 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 12 settembre: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai una Luna molto bella. Le avventure saranno importanti. Dovrai fare attenzione, però, al genere di avventura. Quelle professionali saranno entusiasmanti, ma quelle sentimentali al contrario saranno pericolose. Occhio alla confusione in amore! Attenzione alle tentazioni trasgressive. Sfrutta la chiarezza che ti darà la Luna: potresti chiarire, sanare una discussione avvenuta in passato.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani si preannuncia una giornata molto pensierosa. Nelle prossime ore potrebbe affiorare un po’ di stanchezza o forse avrai solo bisogno di un po’ di meritato relax. Adesso farai bene a evitare gli scontri in famiglia e dei dubbi esagerati, eccessivi. Purtroppo, non puoi avere sempre tutto sotto controllo. Questo periodo è di sperimentazione: dovresti essere più morbido con te stesso, perdonarti degli sbagli.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani, e nei giorni seguenti, tutto quello che vivrai, sarà di passaggio. Orma ti è chiaro che dovrai reinventarti una nuova vita. Sul fronte lavorativo non ci sarà grandi opportunità dal punto di vista creativo: dovrai accontentarti di quello che ti arriverà. Non si può vivere un’esistenza sempre ricca di cambiamenti e novità eclatanti. La Luna favorirà i sentimenti. Scelte importanti da fare.

Oroscopo domani: Pesci

Domani sarà una giornata molto bella. Potrai pensare al lavoro con buone soddisfazioni. Da qui fino a novembre dovresti approfittarne per mettere a posto diverse cose in vista del 2023. Il prossimo anno avrai grandi stelle. Adesso puoi ripartire, anche se sono giornate di piena lotta. Cerca di non riversare questa lotta in amore. In questi giorni potrebbero esserci scontri, anche per delle banalità.