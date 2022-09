I fiori e le piante in generale costituiscono in senso molto “ampio” del termine qualcosa di estremamente interessante ed affascinante da millenni, avendo dato ispirazione a racconti, composizioni e qualsiasi altra forma di variante aristica. Il Pot pourri è una forma di composizione sviluppata utilizzando petali di fiori ed oli essenziali, opera che ha una doppia funzione, sia estetica, ma anche legata ad un concetto di “ambiente” in quanto gli oli garantiscono una profumazione particolare.

Pot pourri: ecco come realizzare la composizione personalizzata di petali

Anche se esistono come immaginabile diverse tipologie di Pot pourri “già fatte”, è sicuramente molto più interessante e gratificante provvedere “manualmente” in questa opera “profumante” che è sicuramente d’effetto anche come oggetto di design.

Non esiste un numero preciso e definito di combinazioni di oli e petali, per questo è possibile scatenare la propria fantasia ricordandosi ovviamente di fare uso di un procedimento particolare.

Il termine, che definisce una mescolanza di fiori secchi, foglie, pezzi di corteccia, legnetti, sperzie e petali, può essere effettuata in modo naturale senza l’ausilio di un procedimento complesso.

E’ sufficiente utilizzare un contenitore aperto, possibilmente in legno, dove unire tutte le forme di petali, aromi, erbe aromatiche, semi, cereali profumati, insomma qualsiasi cosa che può rientrare nel nostro gusto, avendo l’accortenza di spezzettarlo a dovere, anche utilizzando un pestello se necessario.

Dopo aver “miscelato” il tutto accuratamente, dobbiamo aggiungere qualche goccia, iniziando da 4-5, di olio essenziale a nostra scelta.

In generale è conveniente per garantire un effetto estetico importante lasciare qualche petalo intero in evidenza, e se l’odore tende a svanire con il tempo, possiamo sempre ravvivarlo con un altro po’ di olio da aggiungere in un secondo momento, magari utilizzando vecchi profumi da “riciclare”.

Per rendere il tutto più “odoroso” e d’effetto è consigliabile aggiungere alla composizione un cucchiaino di amido di mais che garantirà un effetto “potenziato”.