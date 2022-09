Pulizie di settembre: ecco come pulire le tende senza rovinarle

Pulire le tende è un’attività che rientra tra le pulizie di settembre. Con il cambio di stagione si approfitta per eliminare la polvere, lavare e deodorare le tende, possibilmente senza toglierle. Esiste un modo per restituire l’antico splendore ai tendaggi senza doverli smontare e rimontare? Sì. Nelle prossime righe ti sveleremo qual è.

Pulizie di settembre: come pulire le tende senza toglierle

Settembre preannuncia il cambio di stagione e le grandi pulizie generali. La casa diventa un fermento di attività domestiche. Tra queste non può mancare il lavaggio delle tende. Come ogni tipo di tessuto, dopo un po’ anche le tende accumulano la polvere, assorbono gli odori e ingialliscono.

È importante pulirle regolarmente per consentire ai tendaggi di compiere il proprio lavoro al meglio. Filtrare la luce esterna, tutelare la privacy dagli sguardi indiscreti e, non per ultimo, abbellire gli ambienti domestici. Forse non lo sai, ma esiste un modo per pulire le tende di casa senza doverle togliere ogni volta.

Per farlo, avrai bisogno dell’aspirapolvere e, se possibile, di una macchina a vapore. Così facendo, potrai lavare i tendaggi a secco, senza doverli puntualmente smontare e infilare nella lavatrice. Inoltre, non correrai il rischio di rovinare i tessuti più delicati, azionando un programma sbagliato.

Pulire le tende senza smontarle e rovinarle

Come prima cosa dovrai armarti di aspirapolvere ed eliminare la sporcizia più evidente con la bocchetta dell’elettrodomestico. L’ideale sarebbe spolverare le tende almeno una volta ogni 15 giorni. Se adotterai questa buona abitudine, potrai evitare di lavarle in lavatrice.

Dopo aver rimosso gli strati di polvere depositati sui tessuti, potrai lavare le tende a secco. Per compiere questa operazione dovrai ricorrere a una macchina a vapore. Nei negozi puoi trovare un’ampia gamma di macchine a vapore, che si diversificano per grandezza e prezzo. Basta adoperarla una volta, per non abbandonarla più. Le macchine a vapore ti permettono di igienizzare, dalle tende ai pavimenti, senza faticare.

Dopo aver chiuso le tende, dovrai passare il vapore partendo dall’alto e procedendo verso il basso. Ti converrebbe mantenere una distanza di circa 15 cm tra il tessuto e la bocchetta dell’apparecchio. Fai asciugare il tessuto e poi riapri le tende.

Si sono formate piccole grinze antiestetiche sulla tenda? Nessun problema. Esiste un piccolo trucco per eliminare ogni piega con facilità, senza doverle stirare. Ti basterà spruzzare un po’ di acqua direttamente sulla zona interessante e tirare il tessuto. In alternativa, potrai applicare un peso sulla parte inferiore della tenda, in modo tale da mantenerla tesa per un po’.