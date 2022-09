Il concetto di contante rappresenta nella maggior parte dei casi la normale concezione del denaro liquido, ossia quello costituito da monete e banconote che può sembrare “definito” ma ben vedere si trova già al centro di una profonda fase di transazione. Questo perchè gli stati e le autorità hanno un concreto interesse a tenere sotto controllo le transazioni monetarie, sia per una questione “logisitica” ma anche e soprattutto per una legata al sistema delle tasse, ed è per questo che il processo che vede i contanti sempre soggetti a limiti diffusi è attivo da molti anni.

Meno Cash

I contanti costituiscono la principale fonte di “dispersione” delle tasse, in quanto le transazioni che ne fanno ricorso, in particolar modo quelle particolarmente cospicue, causano evasione fiscale e alimentano il lavoro nero. Siamo oramai arrivati ad un processo tencologico che permette una tracciatura “naturale” delle transazioni attraverso i vari bonifici, carte, bancomat e quant’altro che non a caso sono “preferiti” dallo Stato nell’utilizzo. Ecco perchè i limiti sui contanti si applicano solo in virtù del loro concreto utilizzo e non sul “possesso”, in quanto non esiste una legge che stabilisce quanti soldi fisici possiamo mantenere.

Quali sono i nuovi limiti sui contanti? La risposta lascia senza parole

I limiti sui contanti ad oggi sono per l’appunto legati alla quantità di denaro liquido che possiamo utilizzare per un singolo pagamento o transazione ed è di 2000 euro, ma con tutta probabilità questa soglia sarà dimezzata dal 2023, anche se tutto dipende dall’entità e dalle decisioni del nuovo governo. Ogni transazione che risulta essere di importo maggiore di 2000 euro deve essere per forza di cose sviluppata da una forma di pagamento tracciabile, quindi bancomat, bonifici, carte prepagate e simili.

In caso contrario sono concepite varie forme di sanzioni pecuniarie che partono da i 1.000 euro per arrivare ad un massimo di 50.000 euro. Viene punita anche l’ omessa segnalazione con sanzioni che vanno da un minimo di 3.000 ad un massimo di 15.000 euro.