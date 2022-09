Tutti abbiamo i nostri segreti, anche la persona che si professa più trasparente sicuramente cela alcune cose anche molto personali che per varie ragioni, non è solita voler divulgare. Fin da bambini comprendiamo il concetto di segreto e di come alcune persone non ne risultino assolutamente legate o associabili. Si tratta generalmente di profili caratteriali che per motivi di vario genere non sanno tenere un segreto. Dalle personalità più genuine a quelle più chiacchierone, ecco i segni che non sanno assolutamente mantenere i segreti.

Questi segni non sanno mantenere segreti! Attenzione!

Sagittario

Attenzione ai Sagittario, sono così genuini ed onesti che non solo “spiattellano” informazioni nei riguardi di chiunque ma sono anche soliti farlo in modo così evidente da essere imbarazzante. Sagittario costituisce un profilo caratteriale che pur non amando il pettegolezzo, ama ricamare storie sui fatti altrui.

Gemelli

Mai svelare un affare personale ad un Gemelli: è virtualmente incapace di “farsi gli affari propri”, e non lo fa apposta. Anche se prova a tenere la bocca chiusa è un pessimo bugiardo e questo lo porta ad andare quasi in crisi vera e propria se gli viene espressamente detto di cucirsi la bocca.

Leone

Ama parlare, discutere, ridere e questo non lo rende assolutamente affidabile da ogni punto di vista, quando si parla di segreti. Basta dire anche un pezzo di segreto a Leone e questo non solo lo dirà a tutti, ma inizierà anche a costruire delle congetture su una narrazione. Insomma, rappresenta forse quello meno adatto a custodire segreti.