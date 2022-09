Secondo molti siamo tutti condannati alla banalità, intesa come convenzione, adesione ad un comportamento o ad una serie di comportamenti che sono parte del mondo. Il concetto di banalità quindi non è “strano”, anzi è impossibile inseriree qualcosa di originale nella propria giornata, però è sicuramente vero che alcune personalità portano il concetto di banalità all’estremo, comportandosi in modo così prevedibile e “piatto” da essere fastidiosi. Secondo lo zodiaco esistono alcuni segni che sono famosi per essere mediamente più banali di altri, e generalmente si fa riferimento a questi quando si parla di segni banali.

Questi sono i segni più…banali dello zodiaco. Ci sei anche tu?

Sagittario

Prevedibile e banale e…quasi fiero di esserlo. Il Sagittario è esattamentee così, difficilmente prova ad apparire diverso da come è in realtà, anche se questo lo porta a volersi migliorare troppo poco spesso. Però è molto onesto, e dall’altra parte ha una grande simpatia per chi è estremamente diverso da lui.

Toro

Toro costituisce lo stereotipo della propria generazione, non spicca per originalità in quasi niente quello che fa ed è fortemente portato a non voler apparire originale per forza. Toro ha tanti aspetti positivi, è affidabile ed affettuoso ma difficilmente sorprende, in nessun senso.

Vergine

E’ alla costante ricerca della stravaganza, anche per controbilanciare una certa banalità che però riesce ad avere un potere particolare, positivo. Vergine è un profilo sagace che sorprende per intelligenza ma raramente si concede colpi di testa. Semplicemente, non è nelle sue corde agire in modo originale in modo spontaneo.