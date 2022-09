La Sansevieria è un tipo di piante della famiglia delle Agavacee, nativo sia delle Indie che dell’Africa tropicale. Il genere comprende specie erbacee continue con radici rizomatose, coriacee e spesse, le foglie di tale genere di piante sono carnose lanceolate e variegate, spuntano a gruppi dal rizoma, innalzate, di colore verde scuro, a volte con strisce dorate lungo i margini.

L’altezza della Sansevieria o lingua di suocera, muta dai 30 cm ad oltre 1 metro. I fiori di tale pianta sono congiunti in un’infiorescenza bianchiccia a forma di spiga, che emana un acuto esalazione dolciastra, benché si adattano a qualunque tipo di appartamento, divenendo dei veri a propri elementi d’arredo, fioriscono molto di rado.

Sansevieria: questa meravigliosa pianta da interni ha splendidi benefici

La sansevieria ha bisogno di poche attenzioni. Essendo una pianta tropicale predilige un clima caldo e umido, tanto da opporsi anche a temperature molto elevate. Predilige la luminosità ma non la luce diretta. Diverse specie, poi, specialmente se in vaso, resistono anche in condizioni di insufficiente esposizione. La sua modalità di coltura è somigliante a quella delle piante grasse.

Difatti, a livello di annaffiatura, la sansevieria vuole poca acqua durante l’inverno, anche una volta al mese in caso di temperature parecchio basse. Nei periodi più caldi, la pianta deve essere invece annaffiata con più frequenza e solo quando il terreno è asciutto.

Da studi scientifici dell’Università di Sheffield (Gran Bretagna) è sorto che anche l’aria presente in casa è parecchio inquinata, spesso anche più contaminata di quella per strada. Partecipe di ciò è soprattutto l’elevato tasso di inquinamento che in primis è il fattore esterno, ovvero dove si trova la nostra abitazione, in secondo luogo, impiegando prodotti quali deodoranti, detersivi o nell’ultimare azioni giornaliere come cucinare, vengono emanati una serie di gas, alzando i livelli di monossido di carbonio che troviamo nell’aria.

È possibile risolvere questo problema grazie a piante come queste, che guerreggiano l’elettrosmog e che assorbono la formaldeide, per non bastare la Sansevieria ha la capacità di generare ossigeno durante la notte, ciò la rende ideale per il nostro ufficio e per qualunque ambiente della nostra casa. Ecco dunque spiegato perché la Sansevieria è una pianta utilissima e straordinaria per l’ambiente della nostra casa.