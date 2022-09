Se hai questa età non devi pagare il Canone Rai: ecco quale

Il Canone Rai, come sappiamo, è quella tassa imposta su tutti coloro che posseggono un apparato televisivo e che usufruiscono dei canali digitali. Il canone televisivo si basa su quanto disposto dalla legge del 4 giugno 1938, n. 880 relativa alla Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni. L’importo del canone è di 90 euro all’anno, ovvero 9 euro al mese, da gennaio a ottobre, e viene aggiunto alla bolletta della luce.

Tanti si sono chiesti se è possibile evitare di pagare questa tassa. Ebbene, si! L’esenzione del canone è possibile nei casi di:

Età superiore ai 75 anni .

Se l’abitazione non è provvista di televisore o decoder.

Morte dell’intestatario della bolletta.

Ricovero in casa di riposo.

Possesso di una seconda casa.

L’età di 75 anni, comunque, non è il solo requisito per essere esenti. I cittadini che hanno compiuto 75 anni, infatti, devono avere un reddito annuo proprio sommato a quello del coniuge, non superiore a 8000 euro. Inoltre, non devono essere presenti altri conviventi titolari di reddito proprio, ad eccezione di badanti o collaboratori domestici.

C’è una distinzione tra coloro che compiono gli anni entro il 31 gennaio dell’anno e coloro che invece li compiano a partire dal 1° febbraio fino al 31 luglio dell’anno. Per il primo gruppi, infatti, questa agevolazione è concessa dall’inizio dell’anno, mentre per gli altri solo a partire dal secondo semestre.

I cittadini di età superiore ai 75 anni e che rispondono a tutti i requisiti per essere esonerati dal canone Rai, possono presentare una dichiarazione sostitutiva, in cui viene attestato il possesso di tali requisiti.

La dichiarazione sostitutiva può essere compilata in ogni periodo dell’anno e può essere scaricato dal sito dell’Agenzia delle Entrate o direttamente dal sito ufficiale del canone della tv di Stato.