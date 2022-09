Se hai una giacca di camoscio, puliscila usando questa tecnica infallibile

Pulire una giacca in camoscio in maniera perfetta ed efficace non è semplice eppure non è nemmeno impossibile grazie a una tecnica favolosa. La pelle scamosciata è un tipo di pelle che è stata levigata o lucidata per creare una superficie morbida e nappata. Viene spesso utilizzato per realizzare giacche, scarpe e altri capi di abbigliamento.

Il camoscio è notoriamente difficile da pulire ed è facile da danneggiare se non si fa attenzione. Per questo motivo è importante utilizzare un sapone o un detergente delicato per la pulizia. I detergenti più aggressivi possono causare scolorimenti o danneggiare il tessuto, rendendo il capo non indossabile. Evitiamo di usare acidi forti o candeggina, perché possono danneggiare il tessuto e lasciare macchie.

Come pulire una giacca in camoscio

La prima cosa da fare per pulire una giacca in pelle scamosciata è rimuovere lo sporco sciolto. Utilizziamo quindi una spazzola morbida o una spazzola per camoscio così da rimuovere delicatamente sporco e polvere. È possibile utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere troppo delicata per essere spazzolata via.

Facciamo attenzione a non premere troppo, poiché potremmo danneggiare la giacca. È importante pulire la giacca prima di cercare di rimuovere le macchie. Lo sporco può infatti rendere più difficile la rimozione delle macchie, poiché agisce come un abrasivo e può renderle più evidenti. Il modo migliore per pulire una giacca in pelle scamosciata è utilizzare una soluzione detergente studiata per la pulizia di materiali delicati.

È possibile acquistare soluzioni detergenti nella maggior parte dei negozi di tessuti o di scarpe. In alternativa, possiamo mescolare un sapone o un detergente delicato con acqua calda e qualche goccia di detersivo per piatti. Quando si pulisce una giacca in pelle scamosciata, si consiglia di utilizzare un sapone o un detergente delicato, poiché i detergenti più forti possono causare lo scolorimento o danneggiare la superficie delicata dell’indumento.

Detergere con delicatezza

Testare sempre la soluzione detergente su un’area poco visibile dell’indumento prima di pulirlo interamente. Si può usare un vecchio pezzo di pelle scamosciata o un ritaglio dell’indumento nascosto alla vista. Lasciamo asciugare l’area prima di controllare che non ci siano scolorimenti o altri problemi. Se non ci sono problemi, si può passare alla pulizia del resto del capo.

In presenza di macchia fresca, proviamo a rimuoverla immergendo l’indumento in acqua tiepida mescolata con un po’ di sapone o detersivo. Con una macchia vecchia, proviamo ad applicare una piccola quantità di soluzione detergente direttamente sulla macchia. Se i due metodi non sono efficaci, usiamo un ferro da stiro caldo per far penetrare la soluzione detergente nel tessuto.

Premiamo leggermente il ferro e muoviamolo avanti e indietro sopra la macchia. Facciamo attenzione a non premere troppo o a non usare una temperatura troppo alta, perché ciò potrebbe danneggiare la pelle scamosciata. Dopo aver pulito una giacca in pelle scamosciata, è necessario lasciarla asciugare prima di riporla o indossarla di nuovo. Se si cerca di conservare un capo in pelle scamosciata bagnato, sulla sua superficie possono crescere muffe e altri funghi che vivono in ambienti umidi.