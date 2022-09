7 consigli per superare la sindrome da rientro dalle vacanze: ecco quali

Le vacanze sono passate da almeno 20 giorni ormai, si ritorna alla routine. Ma molti non riescono a riassestarsi; la sindrome da rientro delle vacanze ci attanaglia spesso e può sfociare in maggior stress e ansia.

Ma non temere, ecco 7 consigli per superare la sindrome da rientro. Scopriamoli insieme.

7 consigli per superare la sindrome da rientro dalle vacanze

Dopo un anno intenso di lavoro e impegni vari, concedersi quei momenti di relax, dove l’unica cosa da fare è sorseggiare un drink in spiaggia, dopo un anno di stress. L’unica cosa brutta delle vacanze è che finiscono!

Molti restano intrappolati in quel mood mentale e non riescono subito a tornare alle loro routine. Se ti è capitato spesso di stressarti troppo, ancora dopo un mese dal ritorno, allora devi assolutamente seguire questi consigli.

1. Pianifica il ritorno qualche giorno prima

Secondo uno studio, la cosiddetta sindrome da stress da rientro dalle vacanze colpisce molte persone. Un trucco potrebbe essere tornare a casa qualche giorno prima di rientrare a lavoro, in modo da recuperare pian piano le abitudini.

Molti credono sia giusto tornare il giorno prima, ma non è così.

2. Sport e attività fisica

Dopo una vacanza si continua un po’ ad oziare e fare sgarri, ma se vi impegnati a rimettervi in riga, tornerete a lavoro più sereni e felici! Il movimento rilascia endorfine che vi faranno essere meno stressati e più consapevoli.

3. Stai attento all’alimentazione

Mangia sano e mangia tutto. Concediti qualche sgarro, ma non dimenticare frutta e verdura e pesce. Mangia anche carote, pomodori e zucca che aiutano la melanina e ti faranno abbronzare di più!

4. Programma qualcosa da fare nei weekend

Torni in ufficio sì, ma non è ancora inverno! Puoi organizzare anche una bella gita fuori porta nel weekend per staccare la spina o un bel tuffo a mare con gli amici. Cerca di ritagliarti momenti sereni e la sindrome da rientro dalle vacanze non esisterà!

5. Stai insieme a chi ami per superare la sindrome da rientro dalle vacanze

Passa il tempo con i tuoi amici della vacanza o approfitta per vedere quelli che non hai visto ad agosto. Una chiacchierata e un aperitivo ti faranno sentire meglio!

6. Concentrati sulle tue passioni

Non solo lavoro, per rientrare nella routine più concentrato, dai spazio alle tue passioni e riprendi i tuoi hobby da dove li hai lasciati.

7. Cambia look

Dicono che rifarsi il look può essere una buona terapia! Perciò dai un taglio ai capelli, opta per una barba più corta e fai un po’ di shopping in giro per un bel cambiamento, che ne dici?

Speriamo che questi consigli ti possano essere utili per superare la sindrome da rientro dalle vacanze, procedi con calma e tutto andrà bene!