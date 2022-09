A breve i contanti non saranno più utilizzabili per pagare: “pazzesco”

I contanti, chiamati anche denaro liquido, anche per distinguerli da forme di pagamento “non fisiche” come i bonifici, ma anche le transazioni telematiche come bancomat e carte di vario genere, sono destinati ad essere già considerati parzialmente obsoleti per varie motivazioni. In particolare le banconote costituiscono qualcosa che in futuro sarà sempre meno utilizzato fondamentalmente perchè altre forme di transazione risultano essere più utili e “sicure”.

Società cashless

Il denaro liquido già da tempo sta venendo sempre più gradualmente sostituito in modo che non appare ancora chiarissimo nella sua interezza a tutti. Ma in un contesto sempre più “tecnologico” le varie forme di bonifico sempre più diversificate ed efficienti, carte di pagamento sempre più facili e convenienti da utilizzare, monete e banconote pur costituendo la normalità per molti, stanno venendo limitati nel loro utilizzo per una serie di ragioni molto pragmatiche.

E’ òa scarsa tracciabilità e volatilità delle transazioni a rendere i contanti poco “appetiti” da parte delle autorità. In sostanza è molto facile celare una transazione in contanti rispetto a qualsiasi altra che risulta invece naturalmente tracciabile e quindi riscontrabile e tassabile.

A breve i contanti non saranno più utilizzabili per pagare: “pazzesaco”

I contanti sono già fortemente limitati anche nel nostro paese, anche se il limite di transazione che possibile perseguire con i contanti resta fino a tutto il 2022 di 2000 euro e non è chiaro se questo limite sarà ridotto a partire dall’anno prossimo, ma è ancora presto per definire “finiti” i contanti, che continuano ad essere un forma di strumento di denaro estremamente diffuso anche perchè quello naturalmente più considerato pratico. Nel corso degli anni dovremo abituarci all’utilizzo di denaro elettronico anche per le piccole transazioni per i motivi sopracitati, che rendono questa “transazione” non una sorta di possibilità ma di necessità, sia per ridurre l’evasione fiscale ma anche per combattere il lavoro nero.