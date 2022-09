Il termine italiano di “insalata” definisce in modo generico qualsiasi preparazione che preveda l’utilizzo di vegetali commestibili le cui foglie si possono mangiare crude e variamente condite per sviluppare pietanze che possono fungere sia da piatto principale che da contorno. Generalmente esistono diverse tipologie di verdura specificamente adatte a fungere da “base” dell’insalata come la lattura, l’iceberg, ma anche il radicchio o l’incappucciata, per fare qualche esempio. Coltivare l’insalata in casa non rapprsenta qualcosa di così problematico, anzi in molti casi può essere conveniente oltre ad essere qualcosa di costruttivo.

Coltivare l’insalata in casa: ecco la guida pratica e tutti i motivi per farlo

Le motivazioni per decidere di coltivare insalata in un contesto casalingo sono anche legate alla genuinità del prodotto finale, perchè se siamo noi stessi ad occuparci di ogni dettaglio, possiamo indubbiamentee essere certi dell’origine dell’insalata.

In generale si tratta di un ortaggio semplice da coltivare, ha una crescita relativamente rapida e non necessita di cure particolari ma è possibile farla crescere in modo molto diverso a seconda delle condizioni: ad esempio è possibile partire da una piantina di lattuga già parzialmente sviluppata, utilizzando un vaso largo circa mezzo metro e alto 20-25 centimetri. Sul fondo andrà posto uno strato di sabbia e ghiaia, e un terriccio opportunamente miscelato con una dose di compost, con le piantine che andranno poste sufficientemente distanziate le une dalle altre.

Le annaffiature soprattutto nelle prime settimane dovranno essere regolari ma non eccessive, e bisognerà mantenere l’ambiente luminoso ma non sotto la luce diretta del sole. Dopo 3-4 settimane le piantine saranno cresciute e potremo procedere al raccolto tagliando in maniera precisa a qualche centimetro dal colletto, permettendo così alla pianta di sviluppare in alcune settimane una nuova crescita.

E’ anche possibile far crescere la lattuga attraverso la naturale semina, utilizzando una dose di terriccio specifico da porre in un luogo soleggiato, spargete una o due dozzine di semi di lattuga sulla superficie del terriccio, coprite con uno strato sottile di terra e inumidite accuratamente con uno spruzzatore. La crescità necessiterà di sole costante e di sufficiente apporto d’acqua.