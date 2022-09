Ecco alcuni segreti per rimuovere facilmente il grasso dalle griglie: geniale

Togliere il grasso dalle griglie è un lavoraccio fastidiosissimo, eppure va fatto per non contaminare il cibo fresco che cuciniamo. L’estate è tempo di grigliate. Ma prima di accendere la griglia, è necessario assicurarsi che sia pulita. Una griglia sporca può far attaccare il cibo, il che rende più difficile la cottura e può provocare infiammazioni.

Una griglia sporca può anche ospitare batteri che possono contaminare la qualità dei cibi. Se vogliamo pulire il la griglia in modo efficace, dobbiamo rimuovere la griglia con un tovagliolo di carta appallottolato per non sporcarsi. Di solito la griglia è tenuta in posizione da un paio di viti. Svitiamole e facciamo scivolare la griglia fuori dal comparto.

Dopo aver rimosso la griglia, utilizziamo una spazzola per rimuovere la sporcizia presente sul fondo della griglia. Per la griglia a gas dobbiamo rimuovere i coperchi dei bruciatori, quindi utilizziamo una spazzola metallica per pulirli. Se i coperchi dei bruciatori sono lavabili in lavastoviglie, l’operazione sarà più veloce.

Con la griglia a carbone, invece, usiamo una spatola a manico lungo per raschiare la cenere. Per lavare la griglia si può anche usare un tubo da giardino. Fate però attenzione a non spruzzare l’acqua all’interno della griglia, perché potrebbe danneggiarla.

Togliere il grasso dalle griglie

Usiamo un panno o una spugna per pulire l’interno del grill per iniziare a togliere i residui. Poi continuiamo strofinando con una spazzola a setole morbide. Togliamo il vassoio del grasso e puliamolo con una soluzione di bicarbonato di sodio e acqua. Qualora non fosse sufficiente a togliere il grasso aggiungiamo dell’aceto all’acqua per scioglierlo.

Una pasta al bicarbonato di sodio e una risciacquata all’aceto sono un’ottima soluzione anche per rimuovere il grasso dalle griglie. Il potere pulente e disinfettante dei due prodotti sono molto efficaci poiché scompongono le particelle di grasso in maniera rapida e senza fatica. Possiamo anche lasciare agire la pasta di bicarbonato e acqua per alcuni minuti prima di togliere il residuo di sporco.

Se la griglia è molto sporca, potete usare del detersivo per piatti delicato per lavarla. Una volta pulito, risciacquate il grill con acqua. Lasciamo asciugare completamente la griglia prima di rimetterla al suo posto. Possiamo usare della carta assorbente. Quindi, applichiamo un sottile strato di olio vegetale sulla griglia. Questo è un buon modo per evitare che la griglia arrugginisca. Infine, rimettiamo la griglia nella piastra assicurandoci che non ci siano fili allentati.

Risolvere i problemi più comuni del grill

Per mantenere la griglia pulita dobbiamo imparare a pulire i depositi di carbone dalla griglia. Può essere complicato, ma fortunatamente ci sono alcuni modi per risolvere il problema. Basta smontare il grill e provare a strofinare i depositi con un tampone abrasivo oppure utilizzare un liquido per la pulizia del grill che disgrega i depositi. Se non funziona muniamoci di una spazzola in acciaio inossidabile.

Un altro problema comune è la griglia appiccicosa. La soluzione è mettere del sale kosher sulla griglia e lasciarla riposare per qualche ora. Al ritorno, la griglia sarà pulita. Possiamo anche provare con l’olio vegetale.