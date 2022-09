Ecco come migliorare la circolazione del sangue in pochi passaggi

Per migliorare la circolazione del sangue potrebbe essere utile seguire dei semplici suggerimenti elencati all’interno dell’articolo. La circolazione sanguigna è il processo con cui il sangue viene pompato attraverso il corpo per portare ossigeno e nutrienti alle cellule. È una funzione vitale e quando funziona correttamente ci sentiamo bene.

Ma quando la circolazione è insufficiente, possiamo sentirci fiacchi, doloranti e persino storditi. Sono molti gli elementi che possono contribuire a una cattiva circolazione, tra cui il fumo, l’obesità e la sedentarietà. Ma ci sono anche alcune cose che si possono fare per migliorare la circolazione e ritrovare l’equilibrio psicofisico adeguato.

Dieta sana ed esercizio fisico per migliorare la circolazione del sangue

Una dieta scorretta è uno dei maggiori responsabili della cattiva circolazione. Quindi, se vogliamo migliorare il nostro flusso sanguigno, cambiamo subito il nostro regime alimentare. Prediligiamo gli alimenti freschi e integrali ed evitiamo il più possibile i cibi confezionati e industriali. Regoliamo l’apporto di vitamine e minerali, in particolare vitamine del gruppo B, vitamina C, vitamina E e acidi grassi essenziali.

Alcuni alimenti che favoriscono la circolazione sono lo zenzero, la curcuma, il ginkgo biloba, il pepe di Cayenna, il coriandolo, l’aglio, le barbabietole, il sedano, i broccoli, le mele, le carote e i melograni. L’attività fisica regolare è un altro ottimo modo per migliorare la circolazione. Favorisce un flusso sanguigno sano, migliora la salute del cuore e aiuta persino a perdere peso se si è in sovrappeso.

L’esercizio fisico aiuta anche a ridurre lo stress, che è un altro fattore importante per la cattiva circolazione. I migliori esercizi per migliorare la circolazione sono le attività aerobiche come camminare, fare jogging, nuotare, andare in bicicletta e fare escursioni.

I consigli della salute

Mantenere il corpo idratato è uno dei modi migliori per migliorare la circolazione. Ogni giorno dobbiamo bere almeno 2 litri di acqua e, se facciamo attività fisica, aumentiamo il dosaggio. Ciò contribuirà a migliorare il flusso sanguigno e a ridurre le possibilità di formazione di pericolosi coaguli nelle vene.

Se la circolazione delle gambe è scarsa, è possibile che i piedi, le caviglie e i polpacci si gonfino. Questo può rendere difficile camminare, quindi proviamo a massaggiare regolarmente la zona per migliorare la circolazione e ridurre il gonfiore. Possiamo farlo anche tutti i giorni prima di andare a letto o mentre guardiamo la TV la sera. Con acqua tiepida e una pressione moderata, massaggiamo i piedi e le gambe su, giù e in cerchio.

Quando si cerca di migliorare la circolazione, è importante indossare abiti larghi e comodi. Gli abiti stretti possono limitare la circolazione, soprattutto nella parte inferiore del corpo. Indossiamo pantaloni comodi e larghi, evitiamo le calze strette e scarpe che non premano sulle dita dei piedi o sui talloni.

Fare un bagno caldo è uno dei modi migliori per favorire una buona circolazione. Il calore dell’acqua può aumentare il flusso sanguigno e l’aggiunta di sale di Epsom aiutano a ridurre il gonfiore e a migliorare la pressione. Rimaniamo nella vasca per almeno 20 minuti e aggiungiamo qualche goccia di olio essenziale.