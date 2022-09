Siamo “ingenuamente” portati a pensare che la maggior parte delle nostre azioni più spontanee non siano coadiuvati da un fine specifico diverso da quello messo in atto. In sostanza spesso ci dimentichiamo che esistono personalità che sono portate ad essere calcolatrici in tutti gli ambiti, sia sul lavoro che come in qualsiasi relazione sociale, questa definizione identifica una persona che prova a definire in anticipo qualsiasi forma di comportamento e reazione, provando a comprenderne ed a controllarne il decorso, e se ad esempio sul lavoro questo è considerato un pregio, in contesti personali gli uomini calcolatori sono meno apprezzati perchè sembrano voler controllare e gestire tutto.

Ecco gli uomini che sono calcolatori secondo lo zodiaco!

Capricorno

E’ quello che non sorprende in quanto ad atteeggiamento calcolatore, perchè mette subito le cose in chiaro. Tutto per Capricorno è calcolato, definito e preciso ma spesso esagera come in amore, spesso si dimentica che il bello di una relazione è anche l’imprevedibilità.

Vergine

Uno “stratega” vero e proprio è sicuramente Vergine, uomo che difficilmente si lascia “spiazzare” dagli eventi ma che al contrario dimostra una grande abilità a prevedere gli eventi, anche se questo lo porta inevitabilmente ad essere considerato “divisivo”. C’è chi apprezza molto questa indole ma anche chi semplicemente, non la sopporta perchè la considera troppo manipolatricee.

Ariete

Prova a nascondere il suo essere calcolatore anche perchè vuole sempre dare l’idea di essere tutto talento e impulso, ma l’Ariete è un segno molto organizzato. E prima di fare qualsiasi cosa, pensa a una marea di dettagli, anche se può dare l’idea che agisca di puro istinto.