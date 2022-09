Statisticamente siamo “costretti” a passare una importante quota di tempo sul posto di lavoro, ed anche se oggi l’idea di “lavorare da casa” o comunque in modo indipendente non è più così assurda, anzi risulta essere in molti casi l’opzione preferita, soprattutto da parte di coloro che non amano assolutamente lavorare assieme ad altre persone. E’ sicuramente verissimo che spiccate individualità si dimostrano essere poco volenterose sul posto di lavoro, risultando essere spesso una “palla al piede”. Quali sono i segni zodiacali meno volenterosi su lavoro?

Ecco i segni che sono meno volenterosi sul lavoro. Sai quali sono?

Acquario

Si distrae molto facilmente e spesso “lavora senza costrutto” ma solo perchè obbligato a farlo. Questo lo porta ad essere poco produttivo ed è difficile vedere un Acquario “soddisfatto” del lavoro svolto. L’efficienza è ovviamente scarsa e spesso non soddisfa nessuna delle parti in gioco.

Vergine

E’ produttivo ma detesta gli obblighi lavorativi, anzi gli obblighi in senso generale. Questo lo porta ad essere percepito come una personalità in teoria efficace ma poco volenteroso perchè, banalmente a Vergine non piace lavorare. E non risulta essere neanche un “boss” produttivo, come potrebbe sembrare.

Gemelli

Tutto fumo e pochissimo arrosto, Gemelli non è di base poco volenteroso ma rapidamente perde efficacia perchè mal si sposa con la maggior parte dei colleghi che si ritrova, indifferentemente dalla tipologia di questi ultimi. Gemelli comprende l’importanza di manifestare una buona volontà ma ha bisogno costantemente di supporto e aiuto, cosa non sempre possibile sul posto di lavoro.