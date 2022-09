Ecco quanti soldi servono per visitare il Giappone: parla la guida

Se adorate viaggiare, di sicuro starete sognando anche di volare in Oriente, magari in Giappone, un posto dall’aura semplicemente mistica. Provate a immaginare di andarci in primavera, durante l’Hanami, ovvero la celeberrima fioritura dei ciliegi. Ma il Giappone è tanto altro, pieno di posti meravigliosi da vedere e provare una meravigliosa cucina. Ma quanti soldi servono?

Quando andare in Giappone: il periodo migliore

Come in tutte le cose, ogni stagione ha i suoi pregi e i suoi difetti. Se proprio non sopportate il caldo, evitate agosto, per quanto il caldo possa essere debilitante, sappiate, però che rischierete di perderete le feste della tradizione e i fuochi d’artificio hanami. Tra marzo e aprile sbocciano i fiori di ciliegio, sakura, e i colori dell’autunno arrivano dopo la metà di novembre.

Quanti soldi servono per visitare il Giappone?

Un viaggio in Giappone è indubbiamente caro, inutile dirlo. Ma quanto costa? Dipende molto dai voli, i più economici li puoi trovare dalla fine dell’autunno a marzo, dagli hotel e dai posti in cui mangiare che sceglierete perché esistono anche soluzioni più a buon prezzo. Se volete risparmiare, per esempio, potete optare per i capsule hotel, con i loro piccoli loculi, ma se soffrite di claustrofobia, lasciate perdere. Oppure assaggiare il cibo dei locali del posto, in cui si mangia tutti assieme in un grande stanzone con cucina a vista e piatti tradizionali, ideali per chi è un amante del ramen.

Insomma, facendo due conti un viaggio in Giappone di 10 giorni potrebbe costarvi in media dai 1.500, per uno standard low cost, ai 2.000 euro, senza badare troppo alle spese. La cifra sale, all’incirca, a quasi 2.900 euro per due settimane. E se invece volete stare solo a Tokyo, andiamo dalle 1.700 euro, ai 2.000 abbondanti, con tutti i comfort del caso. On line, comunque, si possono trovare moltissimi pacchetti viaggio per andare in Giappone nel 2022: da quello “classico”, fino a quello “fantastico”, da quello “mistico” all’”invernale”. Ricordate sempre di dare un’occhiata alle offerte last minute.

Cosa vedere in Giappone

Il Giappone è la terra del sushi, dei lottatori di sumo, dei geniali disegnatori di manga e del famosissimo monte Fuji. È formato da ben 6.852 isole (le principali sono quattro) stagliate nell’Oceano Pacifico e i cinesi lo hanno chiamato Nippon, che vuol dire “origine del sole”, perché rispetto a loro si trova a est, proprio dove nasce la stella madre del sistema solare. Ecco che cosa dovete assolutamente vedere di questa Terra e di questa cultura dalla storia millenaria. Visitare questo splendido paese ti lascerà un segno indelebile nella vostra vita.