Siamo portati a rispettare, se non ad ammirare ed invidiare le personalità che sono in grado di “ingraziarsi” in modo naturale gli altri, sia in ambito sentimentale ma anche quello generalmenete sociale. Per fare ciò bisogna cercare di “far breccia” in un contesto di fiducia che può essere più o meno “duro” da superare, a seconda del carattere, ma tra gli uomini sicuramente uno dei più grandi “talenti” è quello legato all’adulazione, ossia un’azione legata a far sentire una persona piena di doti e qualità, generalmente con uno scopo preciso. Quali sono gli uomini famosi per essere grandi adulatori secondo lo zodiaco?

Gli uomini che sono degli ottimi adulatori! Li conosci?

Leone

Leone non è mai completament sincero quando fa un complimentio, o comunque c’è sempre un secondo fine. Ingraziarsi persone senza motivo non fa parte del profilo del Leone e questo viene subito messo in chiaro, fin dalle primissime battute. Leone per questo motivo appare “onesto” anche quando fa commenti spudoratamente motivati da qualche fine.

Scorpione

Scorpione è decisamente naturale nell’adulare anche perchè difficilmente risparmia critiche verso tutti, quindi i suoi complimenti sono percepiti come rari e quindi naturalmente valevoli e degni di rispetto. Scorpione non esagera mai senza motivo ed è misurato nei giudizi, ed appare mediamente onesto.

Gemelli

La caratteristica doppia personalità da un indubbio vantaggio al segno del Gemelli, in quanto riesce ad adattarsi a numerosi contesti ed ad altrettante variegate strategie “seduttive”. E’ capace di pasare indifferentemente da una tecnica all’altra senza apprentemente andare mai in difficoltà.