E’ impossibile farsi andare a genio tutti, ma per alcuni la situazione è mediamente più complessa. Per varie motivazioni e ragioni infatti alcune persone elargiscono idea di non rispettare ed apprezzare mai realmente qualcuno nel profondo, manifestando questa sorta di astio vero e proprio in molte metodologie differenti, più o meno evidenti dall’esterno. Questi segni zodiacali che non necessariamente lo sono per le medesime motivazioni, danno infatti l’idea di disprezzare tutti “di base” e solo a volte cambiano idea. Quali sono questi profili, ossia i segni che disprezzano tutti?

I segni che disprezzano tutti! Quali sono?

Vergine

Non è necessariamente “cattivo” e astioso verso gli altri, ma considera la maggior parte delle persone che conosce meno capace e caparbia per i suoi gusti. Non manifesta una superiorità spiccata ama nel concreto è ciò che pensa. In contesti professionali non è raro vedere un Vergine palesare disprezzo senza tanti complimenti quando percepisce che qualcuno non risulta essere all’altezza.

Gemelli

E’ orgogliosamente se stesso ma a volte dovrebbe essere un po’ meno se stesso perchè è solito esternare pensieri non propriamente positivi nei confronti degli altri. Gemelli infatti è un genuino ma questo non lo esenta dalle responsabilità di gaffes diffuse.

Ariete

Se qualcuno non è in grado di stare al passo con Ariete, questo tende a farlo capire senza troppi problemi. L’impressione diffusa è che si trovi spesso a “fare un piacere” nel sopportare gli altri…anche se gli altri possono essere dello stesso avviso. Ariete è troppo…in tutto. Eccessivamente comunicativo, loquace ed accentrativo. Non sembra rispettare a fondo quasi nessuno.