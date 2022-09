In pochi lo sanno, ma ecco come ricavare i semi di fragola: “wow!”

Ricavare i semi di fragola da una fragola per poi poterli piantare è un’operazione fattibile ma che necessita di una certa precisione. I semi di fragola sono piccoli, ma hanno un grande potere. Sono ricchi di sostanze nutritive come antiossidanti, vitamine e minerali. Sono anche una buona fonte di fibre. Hanno una serie di benefici per la salute, tra cui promuovere la salute del cuore, aiutare la digestione e ridurre le infiammazioni.

Per rimuovere i semini dalla fragola dovremo munirci di una piccola pinzetta. Sono perfette quelle per togliere le sopracciglia oppure quelle per togliere i piccioli che vengono venduti nel reparto cucina. Possiamo anche spremere la fragola in un colino a grane sottili e poi con un po’ di acqua togliere il frutto per tenere i semini.

Coltivare le fragole

Coltivare le fragole è facile e se si ha una serra si possono tenere le piantine per tutto l’anno. Le fragole sono facili da coltivare nell’orto ma anche sul balcone con gli appositi tubi in PVC. Coltivare le fragole in vaso è un’ottima opzione se non abbiamo spazio poiché crescono anche in spazi piuttosto ristretti.

I semi di fragola hanno molti usi oltre alla semplice coltivazione e possono essere mangiati o utilizzati per trattamenti di bellezza. Una volta raccolti, i semi possono essere tostati o macinati come farina nei prodotti da forno e nelle maschere per il viso. Fungono da scrub e possono essere utilizzati per tisane, tinture e sciroppi. Sono ricchi di tannino, un astringente che può aiutare la digestione, le infiammazioni e le infezioni del tratto urinario.

Ovviamente, l’uso alimentare dei semi di fragola è piuttosto ridotto a causa della difficoltà nel reperire la materia prima. I semini sono molto piccoli e per ottenere dei risultati bisogna averne una gran quantità. Perciò, meglio seguire il metodo classico di utilizzo dei semini per dare vita a nuove piante che potremmo mangiare per tutta l’estate e oltre.

Rimuovere i semi di fragola

I semi delle fragole sono noti per il fatto che crescono in gran numero sulla superficie della fragola. La fragola, infatti, è un conglomerato di frutti che dà vita a una singola fragola. Questi semi sono piccoli e possono essere facilmente eliminati con un po’ di pazienza e con l’ausilio degli strumenti giusti.

Per esempio, possiamo farlo spazzolando le fragole con uno spazzolino da denti pulito e raccogliere i semi in un foglio di carta. Oppure possiamo procedere con il taglio con un pelapatate. Poi dovremo frizionare con le dita per dividere il frutto dai semi. Infine, c’è il metodo indicato sopra con la pinzetta che richiede però una certa dose di pazienza.

In commercio, infine, possiamo trovare dei colini con le maglie molto strette in cui possiamo schiacciare dentro le fragole così da far cadere i semi e poi risciacquare con l’acqua corrente. In questo modo nel colino rimarranno solo i semi che siamo riusciti a togliere. Prima di conservarli dovremo farli asciugare altrimenti rischiano di marcire o dar vita a muffe. E la prossima primavera prepariamo il terreno per piantare i nostri semi.