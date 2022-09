L’ISEE deve essere richiesto ogni anno e ci serve per chiedere agevolazioni o dei bonus. Innanzitutto dobbiamo vedere che cos’è, per poi capire come si deve richiedere e quali documenti ci occorrono per richiederlo. L’ISEE sta per Indicatore della Situazione Economica Equivalente e si tratta di un documento con cui lo Stato riesce a confrontare le situazioni economiche di tutti gli italiani.

Inoltre, serve per richiedere bonus e agevolazioni che a causa del covid sono aumentati. Sono stati fatti vari tipi di bonus, per aiutare le famiglie italiane ad esempio quello per la macchina, la casa o per i bebè. Prima di richiedere questi bonus però, bisogna avere l’ISEE necessario sennò si è automaticamente esclusi. Alcuni di essi infatti, vengono erogati solo a persone che hanno l’ISEE sotto una certa soglia stabilita. E inoltre, le agevolazioni variano in base anche al reddito, questo comporta che chi ha un reddito più basso riceverà più soldi rispetto ad una persona con un reddito più alto. Con il covid sono stati redatti dei bonus per aiutare. Vediamo però ora come poterlo calcolare direttamente da casa.

ISEE, come posso calcolarlo in maniera autonoma? Ecco la guida

Calcolarlo è molto semplice e ci sono vari modi per farlo. Si può fare online da casa, oppure ci si può rivolte al CAF o al commercialista di fiducia. Andiamo a vedere come si richiedere quello online.

Per fare la domanda online innanzitutto bisogna procurarsi tutti i documenti necessari che poi si dovranno inserire negli appositi campi. Infatti, solo alcuni vengono presi direttamente dall’INPS, gli altri bisogna inserirsi manualmente.

I documenti che bisogna tenere a portata di mano, innanzitutto sono i documenti d’identità di tutta la famiglia e anche i codici fiscali e lo stato di famiglia. Dobbiamo poi avere la dichiarazione dei redditi dell’intero nucleo familiare e tutti i documenti per attestare la proprietà di case, l’affitto di immobili, gli estratti del conto delle banche e i patrimoni posseduti da tutti i componenti della famiglia.

Dopo aver preparato tutti questi documenti, si possono inserire sul sito. Bisogna andare sul sito e nella propria area personale dell’INPS e accedere in essa tramite Spid o altre credenziali valide. Dopodiché bisogna cliccare su “ISEE” e premere acquisizione. Si devono inserire tutti i documenti che sono stati precedentemente preparati e poi si può cliccare conferma e attesta. L’INPS poi insieme all’Agenzia delle Entrate verificheranno se i documenti sono giusti e rilasceranno l’ISEE.