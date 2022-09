L’aloe vera è una delle piante più adeguate al trattamento dei problemi digestivi, soprattutto grazie alle sue caratteristiche antinfiammatorie e sedative. Difatti numerose case farmaceutiche la utilizzano per trattare i problemi della pelle.

Disturbi come l’eczema o bruciature solitamente si risolvono agevolmente grazie a tale pianta. L’aloe vera può soccorrerci in numerosi modi. In gran parte è formata da acqua, e racchiude un gran numero di aminoacidi, enzimi e minerali che si occupano di numerose delle funzioni del nostro corpo. Per questo l’aloe vera è spesso un buon alleato per numerose malattie. Un esempio è la gastrite.

Nessuno lo sa, ma l’aloe vera fa bene alla gastrite: ecco come usarla

Tutti abbiamo testato tale problema in qualche occasione. Il rivestimento del nostro stomaco si infiamma e arriva dolore, malessere, e smarrimento di appetito. Però, anche se in genere non è una patologia grave, ci sono casi che possono murala in gastrite cronica. Ci sono anche numerose persone che penano di ciò che è conosciuta come gastrite emotiva, in cui lo stress e l’ansia condizionano in linea diretta il nostro “secondo cervello”.

In ogni caso, qualsiasi sia l’inizio della gastrite, l’aloe vera diventa un soccorso che vale la pena prendere in considerazione. L’aloe vera diminuisce l’infiammazione interrompendo la sintesi delle prostaglandine, che hanno a che fare con la percezione di dolore e infiammazione o infezione. L’attività anti-infiammatoria del gel di aloe vera aiuta a curare i tessuti e, a sua volta, incoraggia il sistema immunitario. Grazie a questa attività e ai suoi enzimi, opera sulle mucose infiammate dello stomaco origine della gastrite.

Durante la gastrite è frequente una insufficienza di appetito. L’infiammazione, legata con disturbi digestivi e diarrea, fa sì che il malessere appaia al momento di sentire la fame. Una cosa facile come prendere acqua tiepida con un cucchiaio di aloe vera sciolto con una spruzzata di succo di limone, soccorreràmoltissimo. L’aloe vera racchiude ha vitamine B1, B2, B3, B6, C, E, colina, acido folico e minerali come calcio, cromo, rame, ferro, potassio, magnesio, sodio o silicio.

Tutti questi elementi nutrizionali consentono di conservare l’organismo in ottimecondizioni anche mangiando un po’ meno. Ecco dunque come l’aloe vera può essere un incredibile alleato contro la gastrite.