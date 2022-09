Oroscopo Paolo Fox domani, 13 settembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani martedì 13 settembre 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 13 settembre: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai un cielo interessante, fatta eccezione per quel Marte in opposizione. Dal punto di vista lavorativo avrai un oroscopo molto interessante, anche se dovrai fare attenzione alle finanze. In amore, invece, ci saranno ancora dei dubbi. Le coppie potrebbero vivere momenti di noia, confusione oppure una lontananza. Non dovresti farti tentare dal desiderio di cercare al di fuori del rapporto di coppia.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani avrai ancora molte preoccupazioni e pensieri, ma più chiarezza grazie alla Luna. Questo però non ti impedirà di puntare l’asticella un po’ più in alto e prefiggerti traguardi più importanti. Il sacrificio non ti spaventa, ma non sopporti l’idea di aver dato tanto e ottenuto poco in cambio. Molti Capricorno si sentono profondamente insoddisfatti. Crescono gli impegni, le responsabilità.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani e dopodomani saranno due giornate un po’ agitate. Forse nasceranno delle piccole complicazioni o sei solo esposto a troppi stimoli. Il fatto è che or non vuoi più vivere una esistenza programma e con molte regole e restrizioni. Dovrai imparare a fare buon viso a cattivo gioco. Devi fare i conti con il lavoro e le tue responsabilità. Non si può scappare su un’isola deserta!

Oroscopo domani: Pesci

Domani dovrai continuare ad avere particolare prudenza in amore. In quest momento ci sono troppe tensioni in sospeso oppure senti forte la lontananza da una persona. Non per forza si tratta di una grave crisi, ma ora sembra più difficile vedersi, comprendersi. Le storie appena nate vivranno qualche perplessità in più. Avresti bisogno di ritrovare più sicurezza in te stesso. Solo così vivrai più serenamente anche il rapporto di coppia.