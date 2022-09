L’auto costituisce una normalità diffusa nel contesto attuale, rappresentando una delle principali forme di “indipendenza” dei privati dal punto di vista dei mezzi di locomozione, e anche se la sua invenzione è effettivamente associabile alla seconda metà del 19° secolo è con il Novecento che l’automobile è divenuto uno strumento realmente diffuso, in particolar modo con la seconda metà del secolo. Trucchi e accorgimenti legati all’auto sono sostanzialmente “nati” assieme all’automobile ed anche se esistono diversi strumenti e soluzioni specificamente adatte per detergere specifiche parti della parte interna sia esterna dell’automobile, è possibile adottare soluzioni fai da te, anche quando dobbiamo pulire i fari.

Pulire i fari dell’auto con l’aceto: ecco perchè farlo e la procedura completa

Grazie a soluzioni naturali come l’aceto è infatti possibile ottenere risultati importanti e sotto molti punti di vista inaspettati. I fari delle auto sono realizzati in materiali plastici quindi bisogna stare attenti a non esagerare nelle procedure ma anche come si deterge il faro che potrebbe presentare una rigatura oppure un aspetto “opacizzato”.

Detergere i fari con l’aceto è semplice, basta utilizzare una soluzione costituita da 3 parti di acqua con 1 parte di aceto bianco distillato, opportunamente miscelato, e posto in un contenitore spray. Una volta fatto questo sarà sufficiente spruzzare la soluzione direttamente sui fari e stendere la soluzione utilizzando un panno in microfibra oppure cotone pulito, effettuando movimenti circolari e non troppo aggressivi.

Se i fari sono opacizzati o ingialliti è possibile sviluppare una soluzione costituita da 2 parti di aceto bianco e 1 parte di bicarbonato all’interno di un contenitore di plastica, fino a sviluppare una reazione chimica che svilupperà una “Pasta” vera e propria, che potrà essere applicata sui fari direttamente, anche in questo caso con movimenti circolari.

Bisogna provvedere in questo caso a rimuovere la soluzione una volta terminato, utilizzando acqua ed un panno pulito.