Gli italiani, numeri alla mano, sembrano essere un popolo di “giocatori”, in alcuni casi anche molto, troppo “fissati” con l’idea di una vincita che potrebbe far svoltare la propria situazione economica, ma come per tutte le tipologie di lotterie e scommesse, alle spalle si nasconde il cosiddetto “brivido”, ossia la parte emozionale che spinge molti utenti a tentare la fortuna anche se le probabilità di vincita, in particolar modo per le combinazioni di numeri più complesse, sono estremamente basse. Nello specifico il Superenalotto risulta essere per una questione di probabilità, la tipologia di lotteria statisticamente più difficile al mondo, ma questo non ha assolutamente dissuaso i “fans” di questo gioco che non a caso può vantare un montepremi assolutamente elevato.

“Quando scoprì il valore del 6 al Superenalotto rimasi sconvolto”

Il Superenalotto è la tipologia di lotteria a premi basata sui numeri estratti più remunerativa per lo Stato, essendo gestita dalla Sisal, che ha concepito questa forma di lotteria dopo aver “mandato in pensione” l’Enalotto, nel 1997. La prima concezione di Superenalotto vedeva il gioco essere ancora parzialmente concepito su un sistema legato alla tradizionale “schedina”, è stato progressivamente ampliato e sono state progressivamente aggiunte delle possibilità di vincita alternativa, non esattamente legate a dover “indovinare” i numeri estratti.

Maggiori sono i numeri che abbiamo giocato e che sono effettivamente estratti, e logicamente più alta sarà la cifra vinta, che progressivamente aumenta e si accumula per ogni estrazione che non evidenzia vincitori. Ciò risulta evidente anche dal “jackpot” che è sempre più elevato, testimonianza evidente della difficoltà nel riuscire a vincere l’agognata combinazione di 6 numeri.

Nel corso degli anni i giorni dell’estrazione sono stati progressivamente portati da 2 a 3 a settimana, ed il gioco ad estrazione continua a far discutere i detrattori che lo considerano uno delle principali cause che portano alla ludopatia.

Attualmente il jackpot risulta essere di 269 milioni di euro.