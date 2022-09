Anche la personalità più “candida” per conformazione “umana” ha sicuramente dei segreti che costituiscono una buona parte del bagaglio personale. Insomma avere dei segreti risulta essere qualcosa di non per forza “oscuro” ma che anzi denota una forma di riservatezza che è tipica di una personalità equilibrata. Eppure alcuni inevitabilmente danno l’idea (corretta o meno) di avere e custodire più segreti rispetto ad altri, percezione che può essere sia “avallata” volontariamente dalla persona ma anche naturalmente evidenziata. Quali sono i segni zodiacali con più segreti?

Quelli con più segreti! Sai quali sono questi segni?

Cancro

Tende ad avere segreti con più frequenza rispetto agli altri segni e sicuramente si tratta di una persona che pur non essendo tra le più enigmatiche, rientra nella categoria delle più criptiche e difficili da capire. Quindi sono l’opposto di una personalità trasparente e quasi senza volerlo, danno sempre l’idea di essere più misteriosi di quanto in realtà non siano.

Acquario

Ama avere segreti perchè non si fa problemi a dover restare da solo. Acquario è molto geloso dei propri spazi e per questo si riflette anche sulla percezione che da dei propri segreti. Acquario infatti ama fare un po’ il misterioso pur essendo, quando vuole, una personalità estremamente trasparente.

Gemelli

Anche se sono tendenzialmente solari, Gemelli sono un po’ come degli iceberg, ciò che si vede è solo 1/10 di quello che c’è in realtà. Loro non amano fare i misteriosi ma il loro carattere è troppo “grande” per essere incluso in una definizione unica.