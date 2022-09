La seduzione è qualcosa di cui veniamo a conoscenza concettualmente da adolescente, nella maggior parte dei casi e spesso risulta essere un’azione legata al corteggiamento, la più comune tipologia di tentativo di “attrazione” di una persona nei confronti di un’altra. La seduzione in realtà può riguardare qualsiasi contesto, e non solo quello romantico, trattandosi di qualcosa estremamente legato alla personalità esistono infatti tecniche vere e proprie che costituiscono qualcosa di simile ad una “scienza”. Eppure è anche vero che esistono segni che sono decisamente facili da sedurre rispetto alla media, quali sono secondo lo zodiaco?

Questi sono i segni zodiacali più “facili” da sedurre. Lo sapevi?

Capricorno

Non è un profilo che cede alle lusinghe estetiche ma trova nel proprio “punto debole” l’incapacità di resistere quando le sue proprietà mentali e professionali vengono decantate. Capricorno, in tutti i casi (sia uomini che donne) infatti si “sciolgono” di fronte a complimenti legati alla propria professione.

Ariete

Ariete non sopporta la noia, in ambito romantico e sentimentale è alla ricerca di esperienze sempre un po’ diverse dal proprio caraattere, non amano avere a che fare con un profilo convenzionale. Per questo motivo un comportamento fuori dal comune incuriosisce ed attrae l’Ariete come nient’altro.

Pesci

Pesci non è così facile da sedurre, per farlo “rapidamente” è sufficiente manifestare in modo aperto, senza “filtri” qualsiasi comportamento in modo onesto e trasparente. Per Pesci questo gesto relativamente spontaneo è sufficiente per percepire una naturale fiducia e interesse nella persona in questione. Pesci è infatti orientato a comportarsi in maniera sempre trasparente.