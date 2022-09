Se vuoi perdere 3 chili in una settimana, ecco cosa mangiare

Vuoi rimetterti in forma dopo l’estate? Tornare ad un alimentazione sana, dopo qualche sgarro estivo, si può. Ecco cosa puoi mangiare per perdere 3 chili in una settimana.

Perdere peso: come perdere 3 chili in una settimana

Ecco una dieta che potresti seguire per cominciare a perdere peso. Tuttavia se presenti particolari condizioni fisiche, devi assolutamente confrontarti con un nutrizionista e scegliere l’alimentazione che fa per te. Questo è solo un suggerimento. Ecco più o meno cosa puoi mangiare:

1° Giorno

Colazione: caffè o tè, 4 fette biscottate integrali.

Spuntino: un frutto fresco + 20 g di mandorle

Pranzo: 80 gr di pasta integrale con pomodoro fresco + un insalata verde e tonno al naturale

Merenda: 50 gr di kefir

Cena: 1 piatto di minestrone di sole verdure, 150 gr di carne di tacchino con rucola

2° Giorno

Colazione: yogurt greco

Spuntino: frutta secca

Pranzo: 150 gr di ricotta fresca, zucchine grigliate

Merenda: 1 frutto.

Cena: 150 gr di pollo, spinaci, 50 gr di pane

3° Giorno per perdere tre chili

Colazione: 4 biscotti integrali, latte e caffè

Spuntino: 1 spremuta d’arancia.

Pranzo: 80 gr di pasta e legumi a scelta, un uovo sodo e melanzane grigliate

Merenda: kefir

Cena: sgombro, fagiolini e 5o gr di pane

4° Giorno

Colazione: uno yogurt greco

Metà mattinata: barretta proteica

Pranzo: 80 gr di prosciutto crudo (senza grasso) e 50 gr pane integrale, verdure a scelta

Merenda: frutta secca a scelta

Cena: 200 gr di pesce cotto o al vapore, zucca grigliata, 50 gr di crackers

5° Giorno

Colazione: 150 gr di frutta + yogurt greco

Metà mattinata: kefir

Pranzo: 80 gr di spaghetti con zucchine e salmone

Merenda: frutta

Cena: una zuppa di legumi (100 gr), un’insalata, un uovo

6° Giorno

Colazione: caffè, 3 fette biscottate con un velo di marmellata

Spuntino: yogurt greco.

Pranzo: 160 gr di formaggio fresco, zucchine e 50 gr di pane integrale.

Merenda: frutta secca

Cena: polpo con patate, verdure miste

7° Giorno

Colazione: pane integrale tostato con burro d’arachidi

Spuntino: una spremuta

Pranzo: 70 gr di riso integrale con verdure e salmone

Merenda: kefir

Cena: un passato di verdure, 200 gr di pesce al vapore e 200 gr di patate

Consigli per dimagrire in fretta

Dimagrire in fretta è difficile ma non impossibile, perdere tre chili non è difficile, se ad un alimentazione corretta si aggiunge anche un attività aerobica, con almeno 30/40 min di camminata. Devi ridurre alcol, fritti e grassi e bere di più.

Assicurati di avere la glicemia al suo posto e non avere problemi di colesterolo, prima di cominciare qualsiasi dieta! Se hai problemi di obesità, devi per forza affidarti ad uno specialista per evitare diete drastiche.