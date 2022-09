Se vuoi piantare il caffè in casa, ecco tutto quello che devi sapere

Piantare il caffè in casa non è facile, ma nemmeno impossibile. Gli amanti del caffè e i giardinieri provetti potranno cimentarsi nella coltivazione di una pianta di caffè in vaso. Forse non le delizierà con fioriture generose, ma darà un tocco di eleganza alla casa con il suo bel fogliame lucido e verde intenso.

Ecco come piantare il caffè in casa

Se vuoi coltivare una pianta di caffè in vaso, dovresti orientarti sulla coffea arabica, la varietà migliore per crescere nelle nostre case. Si tratta di una pianta del genere sempreverde che può raggiungere un metro e mezzo di altezza, se piantata in vaso. Le sue foglie hanno una forma ovale e allungata. I fiori bianchi e dall’aroma particolare, sono riuniti in grappoli. I frutti sono grandi come ciliegie e contengono al loro interno due chicchi di caffè.

Ti potrebbe interessare: Ecco come pulire i pavimenti in ceramica in modo naturale: la guida

Come molte piante tropicali, anche la coffea arabica ha bisogno di una buona esposizione alla luce, ma non a contatto diretto con i raggi solari. Predilige il caldo, ma cresce molto bene anche una temperatura di 19/20°C. Va tenuta al riparo dalle correnti d’aria e dagli sbalzi di temperatura. Se in estate la puoi spostare sul balcone, in inverno faresti bene a collocarla in casa.

Come curare la pianta di caffè in casa

Pre crescere bene la piantina di caffè va sistemata in un vaso largo circa 25 cm. Meglio usare un terreno drenante che abbia un pH acido, tra 5 e 6. La coffea arabica andrà concimata con frequenza usando un fertilizzante che sia ricco di micronutrienti e fosforo, azoto e potassio.

Come ogni pianta tropicale, dovrai assicurare alla tua coffea arabica annaffiature generose durante l’estate e più diradate nei mesi invernali. Per regolarti in modo corretto ti converrà toccare il substrato del terreno che non dovrà mai essere del tutto asciutto, ma nemmeno presentare pericolosi ristagni d’acqua.

Gli esemplari giovani andranno concimati una volta al mese durante la bella stagione. Le piante più adulte avranno bisogno di concime a cadenza settimanale, in primavera e in estate. In inverno la pianta va fertilizzata con meno frequenza.

La pianta di caffè non necessita di una vera e propria potatura. Sarà sufficiente rimuovere le parti secche e sfoltire il fogliame per permettere alla parte interna di ricevere aria e luce. Nonostante la coffea arabica si sviluppi bene, anche quando l’apparato radicale è compresso, andrebbe rinvasata almeno una volta l’anno.

Se noterai le radici svilupparsi fuori dai fori di drenaggio, vorrà dire che sarà arrivato il momento di cambiare vaso alla tua pianta di caffè. A quel punto dovrai provvedere con un vaso un po’ più grande e del nuovo terriccio. Una buona idea è quella di aggiungere fondi di caffè al terreno, per arricchirlo di nutrienti.