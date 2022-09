La vergogna, il pudore o qualsiasi altro termine legato ad una generica forma di imbarazzo costituisce una forma di limite più o meno presente in tutti noi, e che si evidenzia soprattutto quando ci troviamo in contesti in cui non siamo soliti trovarci a nostro agio. L’imbarazzo può scaturire da tutto e trovare diverse forme ma questo tratto sembra essere assente completamente o quasi nelle persone che fanno dell’essere spudorati il loro essere normali. Vedere questi individui in imbarazzo è difficilissimo, e con il loro intercalare spesso dotato di poco tatto sono loro a provocare imbarazzo e disagio agli altri.

Spudorati! Ecco quali sono i segni che lo sono di più

Ariete

Ariete sa di essere un po’ “aggressivo” e pesante, sia nella comunicazione così come nella normale conversazione abituale. Ariete infatti non sembra essere dotato di una importante quota di senso del pudore , e questo si evidenzia anche quando deve fare delle domande anche molto personali.

Vergine

Difficilmente si “prende confidenze” ma quando acquisisce e percepisce fiducia, Vergine cambia completamente è diventa anche molto diretto. Quindi il suo essere spudorato è soprattutto nella quantità, non cosa dice, ma come lo dice. Se deve fare un complimento quindi non si risparmia ma allo stesso tempo è tagliente come una lama quando deve criticare.

Pesci

Quasi inaspettatamente Pesci si rivela spudorato perchè dedito a gaffes. Le relazioni sociali lo imbarazzano soprattutto in principio e questo lo fa apparire come estremamente “chiuso” in se stesso oppure al contrario artificiosamente tendente all’apparire eccessivamente spudorato.