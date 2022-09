Il gettone telefonico costituisce un importante step tecnologico ma anche “storico” essendo legato ad una serie di abitudini che oggi potremo definire “vintage”, in quanto oggi i gettoni appaiono anacronistici e semplicemente non più necessari da tempo, ma rispetto alle cabine telefoniche che costituiscono una forma di oggetto “associabile” , risultano meno “cool”. Ma i gettoni sono considerabili i “nonni” dei moderni smartphone, in quanto hanno permesso alle passate generazioni di mantenersi in contatto diretto dal punto di vista telefonico. Il gettone telefonico è un più che discreto oggetto da collezione ancora piuttosto diffuso ma quanto può valere un esemplare come il 7608?

Trova il gettone telefonico 7608 e guadagni €1.900: “pazzesco”

E’ bene sottolineare che il processo produttivo dei gettoni è passato attraverso varie tipologie di stabilimenti dislocati in diverse zone del nostro paese, stabilimenti che nei modelli di gettone hanno “griffato” questi oggetti in tutti gli esemplari coniati dal 1959 al 1980.

Tutti i gettoni coniati in questo lasso di tempo infatti presentano su uno dei lati 4 cifre, che testimoniano rispettivamente anno e mese di coniatura, nelle prime due cifre e nelle ultime due. Questo sta a significare nel caso del gettone 7608 che questo è stato realizzato nel 1976, nel mese di agosto, che è per l’appunto il numero 08.

Sono diversi gli stabilimenti che hanno sviluppato questa forma di gettone, uno su tutti Urmet Costruzioni, distingubile per la sigla UT sulla superficie, ha coniato quelli più interessanti dal punto di vista collezionistico perchè più rari.

Inoltre alcuni esemplari di questo tipo sono divenuti molto famosi tra i collezionisti a causa di diversi errori di conio, che hanno portato alcuni gettoni 7608 ad essere venduti fino a 2000 € a causa di imperfezioni di coniatura, che hanno reso gli esemplari unici.

Gli errori di conio non portano sempre un esemplare ad essere così famoso e prezioso ma sicuramente risultano essere fonte di attenzione. Diversi di questi esemplari particolari sono stati effettivamente venduti a cifre molto elevate.