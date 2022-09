Per vivere a lungo e in salute è parecchio importante prendersi cura del proprio corpo. Ad iniziare dall’alimentazione. Difatti una dieta sana e bilanciata perfeziona le aspettative di vita, delimitando il rischio di sviluppare patologie anche gravi. Dunque è importantissimo acquisire delle buone abitudini a tavola eliminando, invece, quelle che potrebbero svelarsi nocive per l’organismo. Uno sproporzionato consumo di farine raffinate, ad esempio, può mutare la flora batterica intestinale e, nel lungo termine, compromettere lo stato di salute generale. Ecco quale dieta è ideale per una vita longeva e quali sono, invece, i cibi da evitare.

Vivere più a lungo con alimentazione sana: ecco come fare

L’elisir di lunga vita può essere raffigurato in un regime alimentare: la dieta mediterranea, ad esempio, assicura più grandelongevità e salute. Immessa nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’Unesco circa dieci anni fa, vanta origini ben più antiche. Furono gli scienziati americani Ancel e Margaret Keys, verso la metà degli anni Settanta, a sostenere come standard generale l’alimentazione delle popolazioni che si presentavano sul bacino del Mediterraneo.

Nello specifico, i due studiosi confrontarono che gli abitanti di Pollica, una piccola cittadina del salernitano, non fossero colpiti da patologie cardiovascolari, all’opposto al resto delle persone che abitavano in altre aree del mondo. Da qui, l’intuizione che l’alimentazione del luogo fosse un beneficio per la salute. E il tempo ha dato loro ragione. La dieta mediterranea ci mostra, non a caso, che mangiare ordinatamentelegumi, cereali integrali, frutta e verdura di stagione soccorre nelmantenersi in salute donando all’organismo i nutrienti indispensabili per il sostentamento.

Dunque sarebbe buona regolapesare l’apporto di proteine, minerali, carboidrati, grassi, vitamine e fibre nell’arco di 24 ore. Vediamo quali regola bisogna seguire: iniziamo col fare cinque pasti al giorno (colazione, pranzo, cena e due spuntini); poi bisogna consumare frutta e verdura fresca;scegliere gli alimenti di provenienza vegetale a quelli di derivazione animale; accrescere il consumo di cereali integrali e legumi; favorire i condimenti a crudo, possibilmente olio di oliva e sale a fine cottura; mangiare pietanze poco elaborate.

Infine è molto rilevante, se non fondamentale, conservare l’organismo idratato bevendo tra i 6 e gli 8 bicchieri di acqua al giorno, ovvero circa 2 litri, in totale. Ecco dunque come poter allunagre la propria vita tramite un alimentazione sana.