Ormai, chiunque conosce la tassa che si deve pagare ogni anno sulla televisione, comunemente chiamato Canone Rai. Questo tipo di “tassa” fino a quest’anno veniva fatto pagare direttamente sulla bolletta della luce, ma sicuramente dall’anno prossimo non sarà più così. Anche se ancora non c’è nulla di certo su come si dovrà pagare, la cosa sicura è che verrà tolta dalla bolletta.

Si tratta comunque di una tassa e come tale, c’è chi è esonerato nel pagarla. Infatti ci sono alcune categorie di persone che facendo domanda possono evitare di pagare il Canone. Questa domanda si può fare di solito, due volte l’anno, una a inizio anno e vale per tutti i 12 mesi, mentre la seconda domanda si può fare a metà anno e vale solo per il secondo semestre. Ovviamente, ogni anno deve essere rifatta.

Canone Rai, come si fa a non pagarlo? Ecco la risposta: “attenzione”

Sicuramente le prime persone ad essere esonerate sono quelle che non possiedono una televisione. Questo però vale solo se nessuno dei componenti della famiglia ne possiede una. Inoltre la domanda si deve fare in tempo, sennò sarete costretti a pagarlo comunque.

Un’altra categoria esonerata sono gli anziani che hanno più di 75 anni ed un reddito basso, inferire a 8 euro. Per questa categoria però c’è da dire che le scadenze sono diverse, infatti la prima scadenza per richiedere l’esonero é entro il 30 aprile, mentre la seconda è il 22 agosto.

Sono esonerate anche alcune categorie Delle forze dell’Ordine. Ad esempio alcuni gruppi delle forze Armate Italiane, le Case del soldato e il Sale convegno dei militari delle Forze armate e gli ospedali militari.

Può essere richiesto anche dai militari con cittadinanza stasera della NATO e gli agenti diplomatici e consolari. Per questi ultimi però, l’esonero è consentito solo se ci sono le stesse regole per gli italiani. Infine, gli ultimi ad essere esonerato sono le persone che lavorano con le televisioni, cioè coloro che le aggiustano o le vendono.