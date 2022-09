Da Nord a Sud, l’Italia è piena di case nei borghi. Questi sono luoghi meravigliosi e preziosi in cui immergersi nell’arte e nella storia. Ma anche per gustare cibi prelibati e riscoprire le antiche memorie, fino a ritrovare quello spirito di condivisione che li rende una ricchezza unica al mondo.

Luoghi speciali in cui immergersi nella meraviglia dei tempi passati, in cui perdersi per i vicoli solitari per poi rimanere estasiati di fronte a piazze salotto e chiese antiche. Un viaggio nel tempo che, sfortunatamente, non è però capace di fermare lo spopolamento che tali luoghi sono obbligati a subire, a causa specialmente della carenza di lavoro.

Case a 1 euro, ecco i borghi più belli dove trovarle: la lista completa

Per popolare di nuovo i piccoli paesi in via di abbandono e per salvare le abitazioni del centro storico, molteplici borghi italiani stanno mettendo in atto importanti politiche contro lo spopolamento.

Per richiamare abitanti o lavoratori da remoto, i borghi italiani si stanno appoggiando come oasi dove vivere con proposte ed offerte parecchio convenienti. Una delle iniziative più celebri, che ha ammaliato anche il mercato estero, vi permetterà di acquistare un immobile al prezzo simbolico di 1 euro. Grazie al progetto case a un euro, molteplici piccoli comuni con appropriati bandi offrono abitazioni quasi gratis.

Il coronavirus sta restituendo una spinta forte al progetto case a 1 euro. Accrescono, difatti, i comuni che aderiscono a questa proposta, in Italia abbiamo 6mila borghi a rischio spopolamento e con il boom dello smart working, spostarsi in un piccolo centro può diventare parecchio conveniente.

Tanti paesi hanno un diverso procedimento per la compravendita, ma in linea generale gli acquirenti che compereranno case a un euro dovranno impegnarsi a restaurarle. Il primo bando sulle case a un euro, è stato quello di Salemi, poco più di 10mila abitanti, in provincia di Trapani, in Sicilia.

Sono seguite poi le iniziative di Lecce nei Marsi, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Ollolai, un paesino sardo di poco più di mille anime a 45 chilometri da Nuoro e Regalbuto in Sicilia, 9 mila abitanti ai piedi dell’Etna. Vediamo assieme quali sono gli altri borghi che offrono case a 1 euro. Borghi italiani che vendono case a 1 euro: Biccari, Gangi, Pietramelara, Sambuca, Fabbriche di Vergemoli, Mussomeli, Castropignano, Cinquefrondi, Borgomezzavalle, Zungoli e Montieri.