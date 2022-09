Abbiamo già esaminato le personalità famose per essere dotate di grande raffinatezza e “stile” i tutti i contesti, sia quelli legati agli ambienti formali ma anche in contestii più “standard”. Se esistono personalità naturalmente così raffinate, per contrasto devono esistere anche i segni che sono al contrario meno raffinati anche secondo lo zodiaco, ossia quelli che non sono intenzionati o non riescono ad apparire sempre un po’ “pesanti” ed evidenti nel modo di comportarsi ed in generale di apparire.

Conosci i segni “meno raffinati” secondo lo zodiaco? Sono questi 3!

Cancro

Non è quasi mai sgarbato ma spesso pur provando a risultare un minimo raffinato, manifesta una insicurezza che tradisce una poca fiducia generale nelle proprie capacità, in particolar modo nei contesti dove bisogna “mettersi in tiro”. Cancro è un segno molto genuino, del tipo che lo si accetta per come è oppure…niente.

Leone

Al contrario Leone ha un’autostima così tendente verso l’alto che non ritiene necessaria un’opera di “raffinazione” e “limatura” dei propri modi di porsi. E’ spesso fin troppo sicuro delle proprie metodologie, apparendo però a tratti ingombrante, quasi rozzo, ed anche se è mosso da ottime intenzioni, può dare l’idea di essere maleducato.

Gemelli

E’ fondamentalmente impacciato, sia nelle occasioni formali ma anche quando è necessaria una certa cura in tutti i sensi ed in tutti gli ambiti. Gemelli ad esempio sbaglia gli accoppiamenti degli abiti ed ha un senso del gusto quantomeno “stravagante”. Anche se fa il possibile per apparire un po’ più raffinato spesso deve rinunciare a questi intenti.