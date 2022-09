Gli agenti atmosferici e la luce solare col tempo portano i fari della macchina ad opacizzarsi. Oltre a diminuire drasticamente la luminosità e di conseguenza la visibilità si ha inferiore sicurezza stradale, specialmente nelle ore serali. Pulire i fari dell’auto è perciò una buona regola per una guida tranquilla verso sé stessi e gli altri. Se non volete condurre l’auto al lavaggio potete provare dei metodi domestici, economici ed efficaci.

Devi pulire i fari dell’auto? Usa l’aceto, ecco come fare

L’aceto, per esempio,è un grande strumento con cui togliere rapidamente la sporcizia e le macchie dai fari sporchi o appannati. Per rimuovere la polvere e lo sporco in superficie potrebbe bastare lavare o spruzzare i fari con l’aceto. Preparate una soluzione detergente mescolando acqua e aceto. Mescolate dunque 3 parti di acqua con 1 parte di aceto bianco distillato per poi andarlo a spruzzate sui fari. Prima di tutto versatelo in una bottiglia spray vuota, quindi distribuiscilo in modo analogo sui fanali.

Di sola soluzione ne servirà una misura generosa. Rimuovete poi lo sporco con un panno in microfibra. Sfregatelo sui fari per togliere il detergente. In tale modo dovreste riuscire a togliere anche la polvere, gli insetti e il rimanente della sporcizia. Fate larghi movimenti circolari con il panno per non lasciare segni.

Lo sporco dovrebbe venire via abbastanza comodamente, ma basterà strofinare con un po’ più di forza se c’è qualche cosa incollato sui fari. A questo punto i fari potrebbero essere ancora opacizzati o ingialliti, anche se in superficie sono lavati.

Potete risolvere il problema utilizzando una miscela di aceto e bicarbonato. Si può ripetere tali operazioni quante volte è indispensabile, finché non saranno esattamente puliti. Con l’aceto possiamo anche lucidare i fanali. Potete comperare la cera di carnauba in un negozio che vende accessori per automobili. Se non si ha una pentola per il bagnomaria, si può usare un recipiente pulito di metallo. Collocate la cera al centro di una pentola piena per metà di acqua bollente. Fate però molta attenzione a non scottarvi quando è ora di togliere il recipiente dall’acqua. Strofinateli con la vostra cera speciale. Quando si è totalmente raffreddata, puoi cominciare a usarla con un panno pulito. Ecco come usare la cera per pulire i fari.