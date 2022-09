Coltivare l’insalata con un mini orto sul balcone di casa vostra è facilissimo e soprattutto molto utile. L’insalata molto spesso viene usata come contorno durante i pasti principali. Mangiata molto spesso anche da chi segue un piano alimentare per dimagrire e tenersi in forma. Oggi vedremo tre ragioni del perché è importante consumare insalata e quindi di coltivarla anche in casa.

Ecco 3 buone ragioni per coltivare l’insalata in casa: “geniale”

Il primo motivo è perché le insalate con lattuga, rucola e altre verdure verdi sono piene di fibre e accolgono pochissimi grassi. Difatti è un valido ausilio nella lotta al colesterolo e un compagno in più contro la stipsi. Poi, l’assorbimento di fibre spinge un senso di sazietà: così si mangia meno e non si rischia di ingrassare.

Il secondo motivo è perché l’insalata è una considerevole fonte di vitamine: racchiude vitamina C, la A, che fa bene per la vista notturna e per la pelle, la vitamina K per le ossa, i flavonoidi per la protezione dai tumori. Ulteriormente, mangiare insalata consente di fare il pieno di potassio, calcio e fosforo. E se volete che il vostro organismo assimili più vitamine, utilizzate l’olio di oliva per condire l’insalata. Infatti secondo studi attuali i grassi monoinsaturi dell’olio semplificano l’arreco di vitamine rispetto ad altri condimenti come burro e olio di mais.

La terza ed ultima grande ragione è perché la lattuga è un alimento che vale anche come sedativo, ottimo se soffrite di insonnia o mal di testa. Le sue foglie accolgono infatti una sostanza detta lectucarium, che agisce meravigliosamente per attenuare tali problemi. Rammentando poi che il magnesio e la vitamina B6 sono un tonico per il nostro sistema nervoso e lavorano contro ansia e stress. Dunque convincetevi a piantare dell’insalata anche in casa per beneficiare di tutte queste grandi caratteristiche ottime per l’organismo.

Quindi prendete un vaso da fiori e riempitelo con della terra da giardinaggio quasi fino all’orlo, distribuite i semi e ricopriteli con approssimativamente mezzo centimetro di terra. L’insalata comincerà a crescere dopo qualche giorno dalla semina. Quando l’insalata sarà alta circa tre dita smettete di spruzzare l’acqua nel vaso e mettetela solo nel sottovaso.

Quando le piantine saranno alte circa 5 o 6 dita saranno già pronte per poter essere mangiate. Tagliate quelle che desiderate e poi continuate a curare il vaso: ricresceranno. Ecco dunque come e perché coltivare l’insalata in casa.