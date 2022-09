Ecco come guarire dalla depressione e in quanto tempo, secondo i medici

La depressione è una vera malattia, spesso invalidante mentalmente e fisicamente. Si può guarire dalla depressione, ma ogni specialista crede che il tempo non può essere facilmente quantificato. Ognuno reagisce alla terapia a modo suo.

Si consideri inoltre che esistono varie forme di depressione: la post-partum, la distimia, il disturbo disforico mestruale e la depressione maggiore.

In ogni caso, saper riconoscere i sintomi fisici della depressione è il primo passo per curarla.

Sintomi principali: come guarire dalla depressione

È necessario tener presente che questa patologia non è improvvisa, ma spesso appaiono in precedenza alcuni sintomi che sono un campanello d’allarme.

Questo perché essa è una vera e propria malattia fisica dettata da uno squilibrio chimico dei neurotrasmettitori.

Per questo motivo è di fondamentale importanza riconoscere i segnali fisici tipici di questo disturbo, affinché si possano avere chiari i sintomi sia per sè stessi che per le persone che ci circondano.

Fra i campanelli d’allarme che non dovremmo sottovalutare troviamo:

dolori fisici : malessere fisico e dolori localizzati quali mal di schiena, mal di testa e dolori addominali costanti possono rappresentare una campanello d’allarme;

: malessere fisico e dolori localizzati quali mal di schiena, mal di testa e dolori addominali costanti possono rappresentare una campanello d’allarme; percezione della vista alterata : può sembrare strano, ma alle volte chi è affetto da questa patologia avverte cambiamenti nell’esperienza visiva

: può sembrare strano, ma alle volte chi è affetto da questa patologia avverte cambiamenti nell’esperienza visiva problemi di concentrazione : la depressione, anche se agli inizi, tende ad intaccare le funzioni cognitive e a rendere meno reattivi e concentrati;

: la depressione, anche se agli inizi, tende ad intaccare le funzioni cognitive e a rendere meno reattivi e concentrati; isolamento sociale.

I sintomi fisici della depressione influenzano parecchi comportamenti e si manifestano anche attraverso la mente, ecco i più comuni:

sensi di colpa

bassa autostima

demotivazione

pessimismo

sensazione di disagio

disturbi del sonno

alterazione dell’appetito

astenia

difficoltà a relazionarsi col prossimo

sbalzi d’umore improvvisi

Come si guarisce dalla depressione

Dalla depressione si guarisce certamente, ma ognuno ha bisogno dei suoi tempi e sicuramente potrebbe ritornare.

Nel caso di un primo episodio depressivo importante, una terapia farmacologica deve durare almeno 8-12 mesi. Per episodi ricorrenti, la terapia potrebbe durare anche anni per evitare di ricaderci.

Psicoterapia: come affrontarla

La psicoterapia invece è un discorso che va affrontato a parte e ogni specialista decide cosa è opportuno per il paziente; generalmente le terapie cognitivo-comportamentali prevedono tempi più brevi e definiti, mentre quelle ad orientamento psicoanalitico tempi più lunghi.

Ovviamente tutto dipenderà da come il paziente risponde alla psicoterapia e anche ai farmaci. Se presenta anche altri disturbi connessi o ha bisogno di un ricovero per migliorare la sua condizione di vita.

Guarire dalla depressione è possibile, con tanta consapevolezza e soprattutto affidandosi a specialisti in grado di relazionarsi al meglio con il problema!