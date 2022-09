Esistono piante che germogliano in condizioni ostili ed è per questo che devono disporsi all’habitat e realizzare le condizioni più adeguate a sopravvivere. Fattori come la salinità estrema, la siccità, i climi desertici, il gelo o i venti forti obbligano le piante a trovare alternative legittime che le sostengano nel continuare a vivere.

Quest’ultimo è molto importante, perché a seconda della loro velocità potrebbe anche strapparli dal terreno. Oggi vedremo 10 piante che resistono bene al vento.

Ecco la classifica delle 10 piante che resistono al vento

Iniziamo con il kumquat, conosciuto anche come arancio cinese o arancio nano, è un arbusto o alberello aderente al genere Fortunella. È nativo della Cina ed è duraturo al vento e al sole. Matura solo fino a 5 metri di altezza, con una corona arrotondata composta da foglie verdi.

Il ligustro, conosciuto anche come ligustro, il cui nome scientifico è Ligustrum vulgare, è un arbusto sempreverde nativo dell’Europa e dell’Asia. Vive senza problemi in zone parecchio esposte, ed è per questo che è così impiegato come siepe in giardini soleggiati e ventosi. Cresce fino a 2-3 metri di altezza, e genera fiori bianchi molto appariscenti in primavera.

La palma a ventaglio, il cui nome scientifico è Chamaerops humilis, è una palma a più tronchi proveniente dal Nord Africa e dell’Europa sud-orientale e sud-occidentale. Solitamente si trova vicino alla costa, dove ci possono essere intense raffiche di vento e resiste molto bene. Il rosmarino è una pianta aromatica nativa della regione mediterranea. Vive bene sulla costa, dove i venti possono essere forti. Poi, resiste molto bene alla aridità e alle elevate temperature, anche se le gelate controllate non la rovinano.

Il giunco anche non disprezza il vento, ed è per questo che merita di essere in tale lista.Il sanguinello da fiore o corniolo fiorito è un albero deciduo originario del Nord America orientale. È una pianta parecchio resistente, oltre che bella, che è grande come esemplare a sé stante o come siepe frangivento. Cresce fino a 10 metri di altezza, e genera fiori bianchi in gran numero durante la primavera. Ha bisogno di annaffiature frequenti, anche se può sopportare senza difficoltà le gelate moderate.

Poi abbiamo l’euonimo, l’orone, la lavanda e il Cape milkvetch che sono altre grandi piante in grado di resistere bene in ambienti molto ventilati.