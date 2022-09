Esistono profili umani che sembrano essere profondamente legati ad un concetto che è riassumibile in “animali da festa”, trattasi nello specifico di persone che sembrano essere legate a contesti noti per essere associati a divertimento e spensieratezza. Come si è soliti percepire in numerosissimi film di produzione statunitense (ma non solo), fare festa è un modo per socializzare ma anche per divertirsi e sentirsi “vivi” sotto vari punti di vista, e anche secondo lo zodiaco esistono dei segni zodiacali che sembrano naturalmente portati ad essere considerati dei veri amanti delle feste. Quali sono questi segni?

Gli amanti delle feste zodiaco, quali sono?

Leone

Spensierato, amante del divertimento non necessariamente proibito e “Particolare”, il segno del Leone non può che essere naturalmente portato e legato alle feste come concetto assoluto. Si tratta di un vero “organizzatore nato”, che si impegna molto nell’organizzare ma anche nel tenere vivo qualsiasi party, che si tratti anche di qualcosa molto semplice e “casalingo”.

Acquario

Se è abbastanza misurato in molti contesti, Acquario tende a lasciarsi andare un po’ troppo nelle feste ed altre rappresentazioni sociali che però costituiscono qualcosa di “necessario” per il segno in questione. Acquario infatti sia per un discorso legato alla socialità ma anche per uno banalmente legato al divertimento, deve fare festa e anche nell’organizzarla prova grande soddisfazione.

Sagittario

L’indole simpatica e leggera del Sagittario trova la sua massima applicazione durante le feste, dove riesce ad essere ancora più di compagnia ma allo stesso tempo estremamente responsabile. Il Sagittario infatti difficilmente eccede ma riesce a divertirsi in modo “giusto”.