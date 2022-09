La gastrite è un processo flogistico della membrana umidagastrica, la parete interna dello stomaco per intenderci. Si mostraquasi sempre con un dolore alla bocca dello stomaco e si rende acuta con bruciore, fitte, crampi che si aggravano dopo i pasti.

A volte il dolore si colloca dietro alla schiena facendo credere ad un mal di schiena. Tali sintomi sono manifesti quando la gastrite è in fase primaria, ma a volte non sono così chiari. Dobbiamo fare attenzione quando abbiamo grande complessità nel digerire, un peso allo stomaco dopo mangiato, nausea sparsa, un senso di vuoto o un senso di pienezza dopo i primi bocconi di cibo. In tali casi la gastrite diviene cronica e non abbiamo più unico un bruciore o un male momentaneo, ma una serie di fastidi digestivi.

La gastrite cronica non guarita spalancala strada a differenti complicazioni come l’ulcera e il reflusso gastroesofageo, anche se continui a prendere farmaci. Per questo è fondamentale conoscere le cagioni della gastrite senza sparare a caso con i farmaci e aggravare il problema senza saperlo.

Guarire dalla gastrite senza medicine: nessuno lo sa, ma ecco come fare

Le tisane sono parecchio valide per iniziare un percorso di cura naturale e vi consentono di testare la vostra sensibilità al rimedio naturale della gastrite senza effetti collaterali. Diverse tisane sono reperibili nei supermercati preferendo le marche migliori, ma sarebbe meglio comperare le erbe in erboristeria. Ci sono però cose importanti da tener conto se sei vogliono usare le tisane come metodo naturale contro la gastrite.

Le tisane, difatti, devono essere consumate calde, ma non bollenti e non devono essere dolcificate. Questa è solo una questione di abitudine. Poi, se la vostra gastrite è leggera potrete conseguire risultati con le tisane, ma per risolvere una gastrite cronica, sarà adeguato seguire le indicazioni di un buon naturopata, erborista o in ogni caso di un operatore del benessere con esperienze specifiche in siffatto campo.

Cominciare da una tisana a base di liquirizia da bere mezzora prima dei pasti è la scelta migliore. Rimanere in infusione per 10 minuti prima di berla. Le persone che penano di ipertensione o forte ritenzione idrica devono fare attenzione a non eccedere di tale rimedio.