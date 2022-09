Il concetto di stato di forma fisica è da diversi anni qualcosa di non solo legato all’aspetto estetico ma che può garantirci una vita più lunga e sana, meno corredata da difficoltà che possono palesarci se optiamo al contrario per uno stile di vita non propriamente sano. Tenersi in forma può avere molte altre “fonti” e motivazioni, da quelle sociali a quelle morali ma tutte o quasi diventano parte delle nostre abitudini e c’è chi ne fa uno stile di vita definito. Anche secondo lo zodiaco alcuni segni zodiacali sono soliti voler restare in forma.

I segni che amano mantenersi in forma! Eccoli!

Sagittario

I salutisti dello zodiaco spesso sono i Sagittario che però riescono a far convivere la propria “fissa” verso la forma fisica con il resto della propria vita, personale e lavorativa, senza “pesare” su quella altrui. Sagittario infatti prova a convincere gli altri ad intraprendere un percorso analogo ma lo fa in modo mai invasivo.

Cancro

Cancro riesce a mantenersi in forma senza apparentemente fare sforzi. Questo perchè se Cancro costituisce spesso un profilo caratteriale “turbolento” e poco sicuro delle proprie azioni, dal punto di vista della salute è uno misurato che non ha problemi a mantenere uno status positivo ed equilibrato. Generalmente non fuma e non beve, e se lo fa, riesce a non far diventare queste “attività” poco salutari un vizio.

Vergine

Vergine spesso viene invidiato perchè si fa passare numerosi “sfizi” senza palesare problemi di linea. Questo perchè la mentalità del Vergine lo porta ad intraprendere una sorta di senso di responsabilità, essendo un segno che si auto regola in tutto, a partire dall’alimentazione.